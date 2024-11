POGLEDAJTE ŽUTU MINUTU

VIDEO Igrač Varaždina gurnuo suca i prošao bez kazne!? 'To je za crveni karton, nije normalno' Napadač Varaždina Aleksa Latković u 14. minuti utakmice protiv Lokomotive (1-1) odgurnuo je pomoćnog suca Kristijana Novosela dok je htio izvesti aut. Glavni sudac Zdenko Lovrić nije ga sankcionirao. "Može netko prihvatiti da je to neslana šala, ali nije normalno ponašanje. Ako to netko napravi mom pomoćniku, to je crveni karton", rekao je Damir Skomina u emisiji Tportal sudačka analiza.

