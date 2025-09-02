Upravo za tu riječku regiju DHMZ je upalio meteoalarm. Na snazi je narančasto upozorenje, što znači da je vrijeme opasno
VIDEO Poplava na groblju u Umagu, pod vodom je i Rab
Nevrijeme cijeli dan stvara probleme u određenim dijelovima Hrvatske. Kako nam javljaju čitatelji, u Umagu je potopljeno groblje, a velika količina kiše stvorila je bujicu na ulicama Raba.
POGLEDAJTE VIDEO
Pokretanje videa...
Inače, upravo za tu riječku regiju DHMZ je upalio meteoalarm. Na snazi je narančasto upozorenje, što znači da je vrijeme opasno.
- Izraženi i obilni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Istri. Količina oborine > 70 mm; Vjerojatnost grmljavine > 80 posto - rekli su iz DHMZ-a.
Pokretanje videa...
Pozvali su građane da budu spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja.
- Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - kažu iz DHMZ-a.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+