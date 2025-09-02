VIDEO Poplava na groblju u Umagu, pod vodom je i Rab

Nevrijeme cijeli dan stvara probleme u određenim dijelovima Hrvatske. Kako nam javljaju čitatelji, u Umagu je potopljeno groblje, a velika količina kiše stvorila je bujicu na ulicama Raba.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:33 Rab pod vodom | Video: čitatelj/24sata

Inače, upravo za tu riječku regiju DHMZ je upalio meteoalarm. Na snazi je narančasto upozorenje, što znači da je vrijeme opasno.

- Izraženi i obilni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Istri. Količina oborine > 70 mm; Vjerojatnost grmljavine > 80 posto - rekli su iz DHMZ-a.

Pokretanje videa... 01:06 Poplavljeno groblje u Umagu | Video: čitatelj/24sata

Pozvali su građane da budu spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja.

- Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - kažu iz DHMZ-a.