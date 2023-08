VIDEO Oglasile se sirene: Diljem Slovenije poplave, na cestama prometni kolaps, voda nosi aute

Obilna kiša od četvrtka stvara probleme i brige u dijelovima Slovenije. Na terenu je 168 vatrogasnih postrojbi, a kako navode iz Uprave za zaštitu i spašavanje, u zadnjih 12 sati zabilježili su 1000 nesreća.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme u Šoštanju

U Štajerskoj su se oglasile i sirene za upozorenje od poplava, piše Delo. Prema prognozama Agencije Republike Slovenije za okoliš (ARSO), na sjeverozapadu zemlje moglo bi pasti od 100 do 125 milimetara kiše, na zapadu od 50 do 85, a drugdje od 50 do 75.

Foto: Ziga Zivulovic jr.

A poplave su već i stigle u neke dijelove Slovenije. Čitatelji su nam poslali kadrove iz poplavljenog Šoštanja gdje se voda izlijeva iz gotovo svake pore u gradu.

Foto: Ziga Zivulovic jr.

- Ljudi spašavaju kuće i oko njih, kopaju kanale kako bi voda izašla iz dvorišta. Sve vrvi od vatrogasaca u gradu, na cestama je pojačan promet - kazao je čitatelj.

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

Trenutno je na snazi u zemlji crveno upozorenje za sjeveroistočnu, sjeverozapadnu i središnju Sloveniju, koje vrijedi danas do ponoći.

U mjestu Sora, nedaleko Ljubljane, poplava je nosila automobile, a vatrogasci su se neumorno borili kako bi uklonili srušena drveća.

Diljem Slovenije zatvorene su i mnoge ceste, kako zbog poplava, tako i zbog blata i odrona. Zatvorene su Gorenjska autocesta, čvor Lesce prema Karavankama, te Gorenjska autocesta, čvor Brnik prema Ljubljani. Kako javlja 24ur, u dijelovima gdje je promet otvoren, može se voziti i bez vinjeta.