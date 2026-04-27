VIDEO Posiju strah pa nestanu bez traga: 'Pronaći izvor ovih poruka je iznimno teško...'

Tjedan dana već traje teror prijetnjama i dojavama o postavljenim bombama po Hrvatskoj. I danas, kao i prethodnih dana, princip isti - na e-mail stiže potpuno nepismena poruka u kojoj se spominju protivnici, nevjernici, neistomišljenici i naposljetku "informacija" o postavljenoj bombi. Danas je prijetnja stigla u zagrebačke škole, zgradu Gradskog poglavarstva, ali i u novinske redakcije, među kojima i u redakciju 24sata. Nekoliko sati kasnije, prijetnje su stigle i u splitske škole dok je zbog istoga evakuirano i nekoliko škola u Rijeci te trgovački centri u Zagrebu.

U konačnici se pokazalo kako su sve dojave bile lažne, kao i proteklih dana. Međutim, tjedan dana svakodnevnih evakuacija po školama, vrtićima, zračnim lukama, trgovačkim centrima stvara pritisak na stanovništvo, ali i na policiju koja izlazi na svaku dojavu, pregledava zgrade i brine o sigurnosti građana.

Razgovarali smo s nekoliko stručnjaka o sve učestalijim prijetnjama i širenju straha dojavama o postavljenim bombama. Bivši voditelj operacija u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA), Ante Letica, kaže kako prijetnje imaju samo jedan cilj, a to je teroriziranje građana.

- To više nije zezancija. Ovo je sad već prešlo granice. Radi se o djeci, o najranjivijoj skupini, ide se i prema vrtićima, medijima... Pitanje je kuda će ovo sve otići - istaknuo je dodavši kako se u sve uključila i sama SOA. S policijom i kolegama iz drugih država mora se raditi na lociranju IP adrese kako bi se pokušao utvrditi identitet čovjeka koji šalje ove prijetnje.

- To je sad glavna stvar. Inače ovo može trajati zauvijek. Također je i stvar motiva. To sve moramo saznati - rekao je Letica.

Da se već intenzivno radi na utvrđivanju svega, potvrdio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Intenzivirana je međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji. Policija se neće opustiti ni zanemariti nikakvu dojavu. Ponavljam, prijetnje dolaze s adresa koje su u inozemstvu i kriminalističko istraživanje ne može provoditi samo u Hrvatskoj - rekao je Božinović.

Iako je ministar rekao da se adrese nalaze u inozemstvu, tko točno sve to šalje bit će teško utvrditi. Potvrđuje to i sam Letica.

- Teško je, ali nije nemoguće, postoje tehničke mogućnosti kojima se to može. Ponovit ću, glavno je pitanje motiva - zaključuje Letica.

S njim se slaže i informatički stručnjak Marko Rakar.

- Sve ovisi o tome gdje se server nalazi. Ako nije u Hrvatskoj, ako je negdje izvan dosega prijateljskih zemalja, onda će biti vrlo teško utvrditi tko šalje. Uz to, sve to vrlo dugo traje - ističe.

Rakar objašnjava i kako, oni koji prijete, vrlo lako mogu obrisati sve 'tragove' da su oni slali.

- To je obični internetski server. Oni su ili besplatni ili koštaju nekoliko dolara mjesečno. Oni su zapravo potrošna roba. To je virtualni kompjutor koji se negdje vrti. Kad se pokrene, taj koji je to napravio može ga izbrisati za samo 20 minuta. Svaka budala može nešto pisati, ako budalu spriječimo da to radi ovdje, oni će pisati iz neke druge zemlje. To se ne može zaustaviti - kaže Rakar.

Objašnjava i kako naša policija i službe sad analiziraju te pristigle poruke i pokušavaju utvrditi odakle su pristigle.

- Pitanje je odakle je to sve krenulo, vjerojatno se koristi više servera kako bi se slale te poruke. Postupak utvrđivanja tko je pošiljatelj vrlo je nezahvalan, on je fizički zahtjevan i troši mnogo vremena. Nakon što se utvrdi odakle je poruka stigla, od te neke zemlje morate zatražiti istragu kako bi oni utvrdili je li to taj server. Kad se pronađe server, treba utvrditi koristi li se taj server za prijetnje i u drugim državama. Pronaći izvor u ovim situacijama je iznimno teško. Velika je šansa da ćete doći do nekoga i da će tragovi nestati - objašnjava stručnjak.

Čitava ova situacija ostavlja traga i na policiju koja postupa na svaku prijetnju, temeljito pretražuje zgrade i, dalje, provodi istragu. Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila kaže kako situacija za dodatne policijske snage nije dramatična, ali iscrpljuje.

- Sve te pretrage ne zahtijevaju povlačenje dodatnog sastava policije iz drugih gradova, kao što je to, recimo, na nogometnim utakmicama. Ovo sve se obavlja u redovnom satu rada, ali time se iscrpljuje služba - ističe Cvrtila. Dodaje i kako bi se moglo raspravljati o redefiniranu protokola kod ovakvih prijetnji.

- Iako bi netko zalaganje za redefiniranje protokola mogao shvatiti kao prehrabro, o tome bi trebalo razmisliti kad je riječ o solidno čuvanim objektima, poput gradskog poglavarstva. Sa stručne strane treba razmotriti pitanje treba li baš sve evakuirati i baš uvijek, odnosno situacije bi trebalo procjenjivati od dojave do dojave - kazao je stručnjak za sigurnost. Upozorava kako ovakve dojave među građanima, a posebice djecom, stvaraju nelagodu, ali ne predstavljaju stvarnu opasnost.

- Nikad u karijeri nisam čuo ni pročitao da je netko negdje postavio bombu pa onda javio da je bomba postavljena, jer to nije cilj bombaša. Prema onomu što sad vidim, dosadašnjim dojavama cilj je uznemiravanje - rekao je Cvrtila.

Na prijetnje bombom koje su im stigle reagirali su jučer i iz zagrebačke gradske uprave.

- Grad Zagreb najoštrije osuđuje sustavne pokušaje da se unese nemir među djecu i poremeti nastavni proces u školama, danas opet kroz dojave o bombama u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Nadamo se da će se i ovaj put pokazati da su dojave lažne, no podsjećamo da su i lažne prijetnje bombama kazneno djelo te se nadamo da će počinitelji što prije biti uhvaćeni - rekli su.

Dodali su da surađuju s Policijskom upravom zagrebačkom te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih.

- Odluke o evakuaciji škole donose nakon konzultacija s policijom - zaključili su iz Grada Zagreba. 