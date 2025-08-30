VIDEO Potop na jugu Hrvatske, 'digli' crveni alarm. Metković pod vodom, došlo i do odrona

Snažno nevrijeme zahvatilo je jutros jug hrvatske, a uslijed velikih oborina potopljene su brojne ulice u Metkoviću. Kako donosi portal portal LIKE Metković, stvorile su se bujice na lokalnim cestama, a voda je prodrla u dvorišta i objekte na nižim kotama. Najveće poteškoće zabilježene su u naseljenim područjima gdje odvodni sustavi nisu mogli primiti toliku količinu oborina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Potop u Makarskoj | Video: Čitatelj 24sata

Stanovnici su tijekom jutra sami pokušavali spriječiti prodor vode, dok su komunalne službe na terenu radile na sanaciji štete i odčepljivanju odvodnih kanala.

Iz JVP Metković navode da su dobili više od 30 dojava po gradu, a angažiran je i DVD Metković.

Prema podacima s automatske mreže postaja "Pljusak", u Metkoviću je danas palo gotovo 180 litara kiše.

Na državnoj cesti D8, u mjestu Dubci, došlo je do odrona stijene na cestu, potvrdili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, piše N1.

Nevrijeme je pogodilo i Makarsku, javio nam je naš čitatelj. Dodao je da je jaka kiša kratko trajala, ali da je napravila veliku štetu.

- Jako brzo je došlo i napravilo veliku štetu. Padao je jak pljusak - kazao nam je čitatelj.

U Podgori je danas palo 108 litara kiše.

A ovako je jutros izgledala autocesta A1 koja je kod Ravče bila zatvorena u dva navrata zbog velike količine vode na kolniku.

Obilna kiša i na riječkom području

Zbog obilne kiše, koja je sinoć padala na širem riječkom području, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno društvo Novog Vinodolskog obavili su 10-ak intervencija, od kojih najviše ispumpavanja vode iz pet stambenih objekata u Rijeci.

Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš rekao je da su od ponoći pa do 6 sati ujutro vatrogasci imali 10-ak intervencija.

Ispumpavali su vodu iz pet stambenih objekata u Rijeci te intervenirali u poplavljenoj ulici u Rijeci i izvlačili jedan automobil.

Vatrogasci DVD-a Novi Vinodolski su intervenirali u dva poplavljena poslovna prostora te na jednoj poplavljenoj prometnici, kazao je Gauš.

U većini krajeva očekuju se povremena kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, a lokalno su mogući i obilniji pljuskovi, osobito na Jadranu i u njegovoj unutrašnjosti. Dalmacija bi mogla biti pogođena i grmljavinskim nevremenom.

Jutro će u kopnenim predjelima biti obilježeno maglom, osobito u okolici Zagreba, dok će tijekom dana kiša i pljuskovi biti češći, s mogućnošću izraženijih grmljavinskih nevremena. Temperature će se kretati uglavnom između 22 i 26 °C, što će donijeti osjetno svježiji zrak nakon vrućih dana koje smo imali krajem kolovoza.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren jugozapadni i južni, dok će na Jadranu puhati umjereno, ponegdje i jako jugo te jugozapadnjak. Uz grmljavinske nestabilnosti, vjetar može prolazno biti jak pa i olujan, osobito sjeverozapadnog smjera.

U Zagrebu i okolici očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, posebno u drugom dijelu dana. Jutro može biti maglovito, a najviša dnevna temperatura oko 24 °C. U noći na nedjelju bit će promjenljivo oblačno, a na istoku i jugu mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, dok ujutro stiže razvedravanje sa zapada. Poslijepodne uz umjereni razvoj lokalno je moguć poneki pljusak.

Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana ponegdje bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 16 °C, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 23 do 27 °C.