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KATASTROFA

VIDEO Potop u Bangkoku: Poplave paralizirale grad, škole se zatvaraju, promet je stao

Piše HINA,
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VIDEO Potop u Bangkoku: Poplave paralizirale grad, škole se zatvaraju, promet je stao
Foto: Društvena mreža X
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Jake kiše zaustavile su promet u brojnim dijelovima tajlandske prijestolnice, škole ostaju zatvorene, a hramovi i škole pretvoreni su u privremena skloništa

Jake kiše i poplave dobrim su dijelom u subotu paralizirale Bangkok, prenosi agencija dpa. Svih 50 okruga šireg područja Bangkoka proglašeno je područjima pogođenima katastrofom, izvijestili su u subotu tajlandski mediji.

Tajlandska televizija Thai PBS izvijestila je da su vlasti pretvorile hramove i škole u glavnom gradu u privremena skloništa za hitne slučajeve.

Promet se u mnogim dijelovima grada potpuno zaustavio. Očekuju se nove obilne oborine i u nedjelju. Thai PBS izvijestio je da je zaposlenicima javnog sektora naloženo da u ponedjeljak i utorak rade od kuće. Škole će također ostati zatvorene, prema pisanju lista Khaosod.

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