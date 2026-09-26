VIDEO Potop u Bangkoku: Poplave paralizirale grad, škole se zatvaraju, promet je stao

Jake kiše i poplave dobrim su dijelom u subotu paralizirale Bangkok, prenosi agencija dpa. Svih 50 okruga šireg područja Bangkoka proglašeno je područjima pogođenima katastrofom, izvijestili su u subotu tajlandski mediji.

Tajlandska televizija Thai PBS izvijestila je da su vlasti pretvorile hramove i škole u glavnom gradu u privremena skloništa za hitne slučajeve.

🇹🇭 Thailand: All 50 districts of Bangkok have been designated disaster zones as torrential rains trigger widespread flooding, severe waterlogging and major traffic disruptions across the capital.



The Thai Meteorological Department forecasts more heavy to very heavy rainfall,… — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 26, 2026

Promet se u mnogim dijelovima grada potpuno zaustavio. Očekuju se nove obilne oborine i u nedjelju. Thai PBS izvijestio je da je zaposlenicima javnog sektora naloženo da u ponedjeljak i utorak rade od kuće. Škole će također ostati zatvorene, prema pisanju lista Khaosod.