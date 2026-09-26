Jake kiše zaustavile su promet u brojnim dijelovima tajlandske prijestolnice, škole ostaju zatvorene, a hramovi i škole pretvoreni su u privremena skloništa
VIDEO Potop u Bangkoku: Poplave paralizirale grad, škole se zatvaraju, promet je stao
Jake kiše i poplave dobrim su dijelom u subotu paralizirale Bangkok, prenosi agencija dpa. Svih 50 okruga šireg područja Bangkoka proglašeno je područjima pogođenima katastrofom, izvijestili su u subotu tajlandski mediji.
Tajlandska televizija Thai PBS izvijestila je da su vlasti pretvorile hramove i škole u glavnom gradu u privremena skloništa za hitne slučajeve.
🇹🇭 Thailand: All 50 districts of Bangkok have been designated disaster zones as torrential rains trigger widespread flooding, severe waterlogging and major traffic disruptions across the capital.— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 26, 2026
The Thai Meteorological Department forecasts more heavy to very heavy rainfall,…
Promet se u mnogim dijelovima grada potpuno zaustavio. Očekuju se nove obilne oborine i u nedjelju. Thai PBS izvijestio je da je zaposlenicima javnog sektora naloženo da u ponedjeljak i utorak rade od kuće. Škole će također ostati zatvorene, prema pisanju lista Khaosod.
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