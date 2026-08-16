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POJURILI I STIGLI PRED POLICIJU

VIDEO Potpuni zastoj na A1: Policija spriječila makljažu!

Piše 24sata,
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VIDEO Potpuni zastoj na A1: Policija spriječila makljažu!
Foto: HAK/Čitatelj 24sata
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Torcidaši, njih više desetaka, u jednom su trenu na autocesti istrčali iz vozila i krenuli prema drugoj strani kod Draganića, no dočekao ih je kordon karlovačkih policajaca.

Potpuno je zastoj i ogromna kolona na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Novigrad u smjeru Zagreba, objavio je HAK, nakon što je policija spriječila veći huliganski obračun BBB-a i Torcide koja večeras gostuje kod Gorice.

Torcidaši, njih više desetaka, u jednom su trenu na autocesti istrčali iz vozila i krenuli prema drugoj strani kod Draganića, no dočekao ih je kordon karlovačkih policajaca. 

KAOS NA ODMORIŠTU VIDEO Torcidaši na autocesti A1 krenuli u obračun s Bad Blue Boysima?! Dočekala ih policija
VIDEO Torcidaši na autocesti A1 krenuli u obračun s Bad Blue Boysima?! Dočekala ih policija

Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da su ondje bili i Bad Blue Boysi. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. 

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Torcida na odmorištu Draganić VIDEO
Torcida na odmorištu Draganić | Video: čitatelj/24sata

Iz policije kažu da je postupanje u tijeku i da će kasnije biti više informacija o obračunu.

No, osim zastoja na A1, na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba ﻿﻿nema dužih čekanja﻿﻿﻿

Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera﻿ na A2.

Pojačan je i promet na Krčkom mostu u oba smjera.

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