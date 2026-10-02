VIDEO Povijesna palača u Sankt Peterburgu planula dok je Putin držao govor, evakuirali su ljude

Veliki požar buknuo je u četvrtak u povijesnoj Millerovoj palači na Trgu svetog Izaka u središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve etaže četverokatnice, a borba s plamenom trajala je satima, uz gust dim koji je prekrio grad.

Širenje vatre na susjedne zgrade

Ministarstvo za izvanredne situacije potvrdilo je veliko izbijanje vatre u zgradi blizu Katedrale sv. Izaka. Dojava o požaru zaprimljena je u 20:11 sati. Plamen se proširio na površinu veću od 2000 četvornih metara, zbog čega su vlasti podigle stupanj složenosti intervencije na treću razinu. Službe su brzo potvrdile da nema ozlijeđenih osoba jer u zgradi nitko ne boravi. Zbog opasnosti od prelaska vatre na susjedne hotele, vatrogasci su morali hitno evakuirati okolne stanare i zalijevati krovove obližnjih objekata kako bi spriječili veću katastrofu.

Нехай все там згорить! "Площадь пожара в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге увеличилась до 2 тыс кв.м. Ранг пожара повысили до третьего уровня" pic.twitter.com/PxaRYnTaME — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) October 1, 2026

Stara gradnja otežala gašenje

U borbu sa stihijom uključile su se jake snage. Prema informacijama koje prenosi Sputnik, na terenu je bilo preko 160 vatrogasaca s gotovo 40 vozila. Kako bi osigurali opskrbu vodom, postavili su magistralne vodove od rijeke Neve. Zgrada je prepuna drvenih elemenata, što je spasiocima znatno otežalo posao.

​- Na mjestu događaja rade istražitelji. Nitko nije stradao, a uzrok požara se još uvijek utvrđuje. Vatra se širila nevjerojatno brzo jer zgrada ima stare drvene stropove, pregrade i brojne skrivene šupljine - rekao je predstavnik hitnih službi Andrej Litovka.

Požar je krenuo iz dva prozora na trećem katu. Vatrogasne postrojbe su stigle na lokaciju samo sedam minuta nakon prvog poziva, ali vatra je već uzela maha. Iako su u jednom trenu ugasili glavni plamen, on se opet rasplamsao.

450 кв. м. охватил пожар в особняке.



Ранг повысили до №3, на месте работают 78 спасателей и 20 единиц техники. pic.twitter.com/NZxH9KoVnt — Дикий Петербург (@Wild_SPb) October 1, 2026

Preklapanje s Putinovim govorom

Ovaj požar izbio je u vrlo specifičnom trenutku, točno dok je ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi držao svoj dugačak, važan govor na plenarnoj sjednici godišnjeg sastanka Valdajskog kluba. Dok se nad središtem Sankt Peterburga uzdizao gusti crni dim, sve nacionalne televizije prenosile su raspravu iz Moskve. Točan uzrok požara još uvijek nije poznat javnosti, a nadležno tužiteljstvo Admiraltejskog okruga strogo nadzire čitavu istragu. Detalje će utvrditi stručnjaci tek nakon opsežnog vještačenja.

Historic Miller’s Mansion in Russia’s St. Petersburg ABLAZE, flames pouring out of windows



Cultural heritage site evacuated as firefighters tackle blaze pic.twitter.com/lVF5ZaoB4g — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 1, 2026

Zdanje s bogatom poviješću

Zgrada na Trgu svetog Izaka, u narodu poznata kao Millerova palača, izgrađena je još u drugoj polovici 18. stoljeća, predstavljajući važan spomenik svoga vremena. Svoj današnji, prepoznatljivi izgled dobila je tijekom temeljite rekonstrukcije 1879. i 1880. godine. Vlasništvo je preuzeo Karl Miller, koji je preuređenje povjerio arhitektu Ferdinandu Milleru. Palača je dizajnirana u eklektičnom stilu s naglašenim elementima talijanske renesanse, a bogata obitelj Miller posjedovala ju je do 1917. godine. Početkom ovog tisućljeća zgrada je službeno postala zaštićeno kulturno dobro regionalnog značaja. Nedavno je obnovljena fasada, ali je unutrašnjost stajala potpuno prazna. Investitori su imali velike planove za luksuzne apartmane, no razorni požar sada ozbiljno dovodi u pitanje budućnost zgrade.