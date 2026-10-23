VIDEO Povjesničar upozorava: 'Jedina zaštita od izborne krađe u Srbiji je masovnost birača...'

POGLEDAJTE VIDEO
VRUĆA ZABAVA Sve popularniji rave u saunama! DJ-i u ručniku
Barcelonski spa u četvrtak navečer pretvorio se u neobičan rave klub: stotinjak gostiju plesalo je među bazenima, saunama i jacuzzijima, dok su DJ-i glazbu puštali ogrnuti ručnicima. U studiju Inner Flow, nedaleko od plaže Barceloneta, posjetitelji su se fotografirali, zabavljali i odmarali na infracrvenim klupama. Takvi wellness partyji sve su popularnija alternativa izlascima uz alkohol. 'Uživam u wellnessu, ali i dalje volim dobru zabavu, bez alkohola i noćnih izlazaka', rekla je Rumunjka Sabina Zus (37), koja živi u Barceloni. Ideja je nastala kad su organizatori primijetili da se gosti u sauni druže i razgovaraju. Pokušaj da ih utišaju prerastao je u zabavu koja spaja glazbu, opuštanje i druženje.
VIDEO
Rave u sauni
|
Video: 24sata/Reuters
VIDEO
Tramvaj na Črnomercu pomeo Golfa: 'Jedva smo krenuli s okretišta i odmah sudar...'
Nismo stigli ni do prve stanice i tramvaj je udario u auto. Vozačica je izašla pogledati je li čovjek dobro i ubrzo se vratila u tramvaj. Čovjek je ostao u šoku sjediti u autu, rekla je čitateljica koja je u petak bila u tramvaju broj 11 koji je krenuo sa okretišta na zagrebačkom Črnomercu. Iz ZET-a su nam rekli da nije bilo ozlijeđenih te da su vozači razmijenili podatke. Policija nije dobila dojavu o sudaru
VIDEO
Sudar u Zagrebu
|
Video: Čitatelj 24sata
NEMA ČEGA NEMA
VIDEO U šibenskoj ribarnici za brancin ćete izdvojiti 30, za hobotnice 20, a za ciple 10 eura
Pogledajte kako izgleda užurbano jutro u šibenskoj ribarnici. Mnogi Šibenčani odlučili su u petak pripremati morske delicije, a ponuda ih sigurno nije razočarala
VIDEO
Ponuda ribe na šibenskoj ribarnici
|
Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL
PRONAŠLE NOVI DOM
VIDEO Stalna raketiranja uznemiravaju mačke u cat caffeu u Zaporožju
Jedan cat caffe u Ukrajini postao je privremeno utočište za životinje s područja gdje se vode bitke. Iako im je novi dom puno sigurniji nadzorne kamere snimile su kako raketiranja i dalje uznemirava mačke i goste cat caffea.
VIDEO
Cat cafe u Ukrajini
|
Video: 24sata/Reuters
POGLEDAJTE VIDEO
Appleov prvi preklopni iPhone stigao: Kupci čekali od 6 ujutro!
Kupci su u petak, 23. listopada, stajali u redu pred najvećom Appleovom trgovinom u Aziji, u Šangaju, kako bi preuzeli iPhone Duo, prvi preklopni telefon te tvrtke. Zdravstveni djelatnik Liu Wu stigao je već nakon šest ujutro, željan isprobati uređaj nakon razočaranja Androidovim modelima. Analitičari prate može li Apple preobraziti tržište preklopnih mobitela kao što je nekad promijenio tržište pametnih telefona. U Kini, Francuskoj, Hong Kongu, Indiji i Japanu uređaj su mogli preuzeti samo kupci s internetskom narudžbom. Na drugim tržištima dostupnost ovisi o zemlji, a zalihe su ograničene, navodi Reuters.
VIDEO
iPhone Duo u Kini
|
Video: 24sata/Reuters