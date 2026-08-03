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GAŠENJE U TIJEKU

VIDEO POŽAR KOD ZADRA Gase četiri kanadera: 'Dim je gust, čini se kao da ne posustaje'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO POŽAR KOD ZADRA Gase četiri kanadera: 'Dim je gust, čini se kao da ne posustaje'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Dim se jako osjeti, gust je, pepeo pada posvuda. Vidimo puno vatrogasnih vozila, a kanaderi stalno nadlijeću - rekao nam je čitatelj

Izbio je požar otvorenog prostora kod Novog Bokanjca u ponedjeljak oko 14 sati, a na terenu su vatrogasne snage Javne vatrogasne postrojbe Zadar i DVD Nin. Zatražena su četiri kanadera, rekao nam je Matej Rudić, zadarski županijski vatrogasni zapovjednik.

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Požar u zadarskom naselju Novi Bokanjac | Video: čitatelj/24sata

Gašenje je u tijeku, a čitatelj nam javlja da se dim vidi i s otoka Ugljana.

- Dim se jako osjeti, gust je, pepeo pada posvuda. Vidimo puno vatrogasnih vozila, a kanaderi stalno nadlijeću, ali dim ne posustaje - rekao nam je drugi čitatelj.

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