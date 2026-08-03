Dim se jako osjeti, gust je, pepeo pada posvuda. Vidimo puno vatrogasnih vozila, a kanaderi stalno nadlijeću - rekao nam je čitatelj
GAŠENJE U TIJEKU
VIDEO POŽAR KOD ZADRA Gase četiri kanadera: 'Dim je gust, čini se kao da ne posustaje'
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Izbio je požar otvorenog prostora kod Novog Bokanjca u ponedjeljak oko 14 sati, a na terenu su vatrogasne snage Javne vatrogasne postrojbe Zadar i DVD Nin. Zatražena su četiri kanadera, rekao nam je Matej Rudić, zadarski županijski vatrogasni zapovjednik.
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Gašenje je u tijeku, a čitatelj nam javlja da se dim vidi i s otoka Ugljana.
- Dim se jako osjeti, gust je, pepeo pada posvuda. Vidimo puno vatrogasnih vozila, a kanaderi stalno nadlijeću, ali dim ne posustaje - rekao nam je drugi čitatelj.
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