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VATRA SE NE SMIRUJE

VIDEO Požar na Braču je gasilo čak 7 protupožarnih aviona! Pogledajte scene gašenja

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Požar na Braču je gasilo čak 7 protupožarnih aviona! Pogledajte scene gašenja
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Foto: Vatrogasci 193/Facebook
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Na kriznom stožeru analizirano je trenutačno stanje na požarištu, raspored i angažman vatrogasnih snaga te daljnje aktivnosti u gašenju i sanaciji požara.

Na otoku Braču danas je obavljen izvid požarišta iz zraka, a potom je u Milni održan krizni stožer na kojem je analizirano trenutačno stanje na požarištu na području Ložišća te koordinirane daljnje aktivnosti svih nadležnih službi.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zajedno sa zapovjednicima izvršio je izvid požarišta helikopterom, pri čemu je iz zraka pregledano područje zahvaćeno požarom. Zračni izvid omogućio je detaljniji uvid u stanje na požarištu, posebno na teško pristupačnim dijelovima, te procjenu daljnjeg angažmana zemaljskih i zračnih snaga.

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Kanaderi gase požar na Braču VIDEO
Kanaderi gase požar na Braču | Video: Vatrogasci 193/Facebook

Nakon zračnog izvida u Milni je održan krizni stožer na kojem su sudjelovali glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević sa zamjenikom, zapovjednik Operativnog područja Brač Nikola Martinić-Dragan, načelnik Općine Nerežišća Ivan Jakšić, načelnik Općine Milna Frane Lozić te načelnik Općine Sutivan Ranko Blažević.

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Na kriznom stožeru analizirano je trenutačno stanje na požarištu, raspored i angažman vatrogasnih snaga te daljnje aktivnosti u gašenju i sanaciji požara. Razmotreno je stanje na terenu, zaštita naseljenih područja te daljnja koordinacija svih službi uključenih u intervenciju.

Foto: HVZ

Unatoč velikoj opožarenoj površini, trenutačno nema ugroze za stambene objekte niti je bilo potrebe za evakuacijom stanovništva. Također, prema dosad dostupnim informacijama, nema stradalih ni ozlijeđenih vatrogasaca niti civila.

Vatrogasne snage nastavljaju s aktivnim djelovanjem na požarištu, uz kontinuirano praćenje stanja na terenu i spremnost za pravodobno reagiranje na moguće promjene situacije.

Foto: HVZ

Na intervenciji gašenja požara na otoku Braču trenutno sudjeluje 176 vatrogasaca s 53 vatrogasna vozila. Pored snaga iz Splitsko-dalmatinske županije u gašenju požara sudjeluju IVP Split, Dubrovnik i Šibenik te Vatrogasne snage iz Šibensko-Kninske i Zadarske županije.

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U 18:00 sati s trajektom na otok dolazi 44 vatrogasca s 16 vatrogasnih vozila iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

Od zračnih snaga na požaru su 3 Canadair CL 415 i 1 AirTractor 802 FireBoss.

Koliko je situacija na požarištu zahtjevna najbolje pokazuje podatak da je danas u jednom trenutku na području Ložišća djelovalo čak sedam protupožarnih zrakoplova.

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