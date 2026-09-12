VIDEO Požar na Braču se širi, veliki problemi sa strujom! Ovako buktinja izgleda iz zraka

Velika i zahtjevna fronta kod Ložišta na Braču i dalje stvara probleme vatrogascima. Požar je i dalje aktivan, a ima i više krakova što zbog nepristupačnog terena stvara dodatne muke.

Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije rekao je za 24sata da je stanje bolje, i da je na terenu 180 vatrogasca i oko 50 vozila.

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Kako piše Dalmacija Danas, situacija se stalno mijenja, jer dok se na pojedinim mjestima požar stavi pod kontrolu, svako malo se na drugim lokacijama ponovno razbukta.

Na terenu je trenutačno 180 vatrogasaca, a zasad nema informacija o ozlijeđenima. Iz zraka veliku pomoć pružaju, kako su priopćili vatrogasci iz Milne, kanaderi i air tractori, piše Dalmatinski portal.

Foto: Čitatelj 24sata

- Na sreću, nema žrtava, kuće nisu ugrožene te ne prijeti evakuacija stanovništva. Stanovništvo i objekti sigurni su i nema potrebe za panikom. Za sve vatrogasne postrojbe na terenu u potpunosti su osigurane dovoljne količine hrane i pića. Hvala svima na brizi i upitima - priopćili su.

Napomenuli su kako je cesta između Milne i Supetra otvorena za sav promet. Put je za Maslinovu, međutim, zatvoren.

'Molimo vas da poštujete ovu zabranu radi vlastite sigurnosti i prohodnosti vatrogasnih vozila', poručili su i zamolili sve da ne parkiraju u blizini vatrogasnog doma na Panteru.

Predstavnici Mjesnog odbora Bobovišće na Moru, s pogođenog bračkog područja, upozorili su kako se trećeg dana otkad je buknuo požar nošen vjetrom širi od pustinje Blaca prema zapadu.

- Struja se neće uključiti do daljnjega! Svi mogu i dalje napuniti mobitele u kućama koje su se povezale agregatima - istaknuli su.