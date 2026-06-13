Za sada nije zahvaćena velika površina, no radi se o nepristupačnom terenu. Vatrogasci iz Gračaca gase ono što mogu, a ako bude trebalo još snaga, poslat ćemo ih, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudića
PODRUČJE U DIMU
VIDEO Požar na Velebitu: Gori nepristupačni dio kod Gračaca
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Požar na otvorenom prostoru izbio je na nepristupačnom terenu kod Gračaca, na Velebitu. Požar kod odašiljača Ćelavac gase vatrogasci JVP-a Gračac, doznajemo od županijskog vatrogasnog zapovjednika Zadarske županije Mateja Rudića.
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- Za sada nije zahvaćena velika površina, no radi se o nepristupačnom terenu. Vatrogasci iz Gračaca gase, a ako bude trebalo još snaga, poslat ćemo ih. Ali za sad možemo više nadgledati nego gasiti jer se radi o samom vrhu Velebita. Ako će trebati ujutro zračne snage, pozvat ćemo ih - rekao nam je Rudić.
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