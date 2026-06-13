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PODRUČJE U DIMU

VIDEO Požar na Velebitu: Gori nepristupačni dio kod Gračaca

Piše Marta Divjak,
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VIDEO Požar na Velebitu: Gori nepristupačni dio kod Gračaca
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Foto: Čitatelj 24sata

Za sada nije zahvaćena velika površina, no radi se o nepristupačnom terenu. Vatrogasci iz Gračaca gase ono što mogu, a ako bude trebalo još snaga, poslat ćemo ih, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudića

Požar na otvorenom prostoru izbio je na nepristupačnom terenu kod Gračaca, na Velebitu. Požar kod odašiljača Ćelavac gase vatrogasci JVP-a Gračac, doznajemo od županijskog vatrogasnog zapovjednika Zadarske županije Mateja Rudića.

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Požar VIDEO
Požar | Video: Čitatelj 24sata

- Za sada nije zahvaćena velika površina, no radi se o nepristupačnom terenu. Vatrogasci iz Gračaca gase, a ako bude trebalo još snaga, poslat ćemo ih. Ali za sad možemo više nadgledati nego gasiti jer se radi o samom vrhu Velebita. Ako će trebati ujutro zračne snage, pozvat ćemo ih - rekao nam je Rudić.

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