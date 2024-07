VIDEO Požar na Viru: 'Prebacili smo vatrogasce s drugog požara ovdje, vatru gasi i air tractor'

'INAČE JE NAVIJAČ DINAMA'

VIDEO Rakitićev prijatelj: Drago mi je zbog navijača Dinama. Eto im sad pa neka razmišljaju... Rakitićev prijatelj Gordan Boljat po dolasku Ivana u Split je izjavio: "Da nije mog brata Keta, sve bi to bila samo priča. Drago mi je zbog svih navijača Dinama da znaju da je došao u Split jer on je inače navijač Dinama, kako on i kaže. Eto im sad pa neka razmišljaju. On je za mene najbolji, najveći transfer u povijesti Hajduka, ipak je to igrač Barcelone, osvojio je to što je osvojio".

