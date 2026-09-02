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GAŠENJE U TIJEKU

VIDEO Požar na zadarskom deponiju: 'Dim se vidi s plaže'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Požar na zadarskom deponiju: 'Dim se vidi s plaže'
Foto: Čitatelj 24sata
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Kako dodaju iz JVP-a, vatra se već smiruje, pa bi požar uskoro trebao biti pod kontrolom

Manja hrpa smeća zapalila se na deponiju u Zadru u srijedu oko 17.30 sati. Zadarski vatrogasci su na terenu, a u gašenje požara je u tijeku, potvrdili su nam iz JVP Zadar. Kako nam javljaju čitatelji, dim je vidljiv i s plaže Borik.

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Požar kod Zadra VIDEO
Požar kod Zadra | Video: Čitatelj 24sata

- Bili smo na plaži kad smo vidjeli dim. U zrak se širio crni dim, ne izgleda strašno - kaže nam čitateljica.

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