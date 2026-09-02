Kako dodaju iz JVP-a, vatra se već smiruje, pa bi požar uskoro trebao biti pod kontrolom
GAŠENJE U TIJEKU
VIDEO Požar na zadarskom deponiju: 'Dim se vidi s plaže'
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Manja hrpa smeća zapalila se na deponiju u Zadru u srijedu oko 17.30 sati. Zadarski vatrogasci su na terenu, a u gašenje požara je u tijeku, potvrdili su nam iz JVP Zadar. Kako nam javljaju čitatelji, dim je vidljiv i s plaže Borik.
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- Bili smo na plaži kad smo vidjeli dim. U zrak se širio crni dim, ne izgleda strašno - kaže nam čitateljica.
Kako dodaju iz JVP-a, vatra se već smiruje, pa bi požar uskoro trebao biti pod kontrolom.
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