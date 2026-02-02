Obavijesti

'POKAZUJU DA MOGU ŠTO HOĆE'

VIDEO Pravni stručnjak o potezu Vlade: 'Ovo je presedan! Za njih ne vrijede Ustav i zakoni...'

VIDEO Pravni stručnjak o potezu Vlade: 'Ovo je presedan! Za njih ne vrijede Ustav i zakoni...'
Foto: Igor Kralj, Davor Puklavec, Željko Lukunić, Pixsell

Profesor prava Vedran Đulabić šokiran je potezom vlasti oko organiziranja dočeka

Nevjerojatno kršenje Ustava, ovakvo ponašanje je suprotno svim demokratskim i pravnim standardima, stav je Vedrana Đulabića, redovnog profesora na Katedri za upravnu znanost zagrebačkog Pravnog fakulteta, na potez Vlade, koja je organizirala doček brončanih rukometaša na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića. Riječ je o svojevrsnom presedanu, a situacija je užasno loša i politizirana. Podsjetimo, Vlada je bez suglasnosti Grada Zagreba organizirala doček nakon što je on otkazan jer gradonačelnik Zagreba nije pristao na želju igrača da na središnjem zagrebačkom trgu nastupi i Marko Perković Thompson, a u skladu s ranijim odlukama gradske uprave i zagrebačke Skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava.

Atmosfera na dočeku rukometaša na Trgu 00:33
Atmosfera na dočeku rukometaša na Trgu | Video: Luka Safundžić/24sata

- Zanima me vidjeti na temelju čega Vlada može organizirati masovno javno okupljanje bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave - objavio je Đulabić na društvenim mrežama.

Podsjetio je na članak 4. Ustava koji jasno propisuje da je u Republici Hrvatskoj državna vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu.

- Kao da Ustav ne postoji i kao da čl. 4. ništa ne znači. Ako je doista tako, onda Vlada može biti organizator svih događaja u gradovima gdje su neki od njih zabranjeni, od Zagreba, Pule pa nadalje, i to bez njihove suglasnosti i dozvole. Lokalna samouprava i dioba vlasti nam nije potrebna. Ako je tako, onda Vlada i u vašem ili u mojem dvorištu, stanu ili kući može organizirati što god hoće, bez naše suglasnosti - naveo je redovni profesor

Naveo je kako Vlada može biti organizator, ali to mora raditi uz suglasnost lokalne samouprave i mora nadležnoj Policijskoj upravi podnijeti zahtjev za javnim okupljanjem kao i bilo koji drugi organizator javnog događaja. Za Jutarnji list pojasnio je kako Zakon o javnom okupljanju ne daje mogućnost Vladi da samostalno pregazi pravo na lokalnu samoupravu i podsjetio na članak 4. Ustava koji govori o diobi vlasti.

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Docek broncanih rukometasa
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Valjda ta lokalna samouprava ima neke ovlasti. Ako u svim drugim događajima lokalna samouprava ima ovlasti raspolaganja javnim površinama koje su pod njezinom upravom, zašto u ovom slučaju to nema? Ovo je ozbiljan presedan - upozorio je Đulabić.

Članak 4. Ustava, pojašnjava dalje, ne propisuje samo diobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, već propisuje i vertikalnu diobu vlasti.

- Vertikalna dioba vlasti znači da lokalna samouprava za one poslove koji su njoj stavljeni u nadležnost ograničava državu. To i jest bit lokalne samouprave, da ona može raditi neke poslove i da država u te poslove ne bi smjela prezati. Zato i biramo lokalne vlasti, jer one nisu ekspoziture središnje države, nego imaju autonomne ovlasti odlučivanja o onim pitanjima koja su im Ustavom i zakonima stavljena u nadležnost. Prema tome, Vlada nema nikakvo ustavno i zakonsko uporište da kaže - e, sad to u ovom slučaju nije tako - mi ćemo nešto proglasiti događajem od nacionalnog interesa, pa u tom slučaju ovlasti lokalne samouprave ne važe - napomenuo je Đulabić. Nevjerojatno mu je da se tako grubo krši Ustav i ustavno pravo na lokalnu samoupravu.

- Odlučila je pregaziti ustavne ovlasti lokalne samouprave i reći da nemaju nikakva prava, već samo ona koja im centralna država dozvoli, bez obzira na to što je propisano u Ustavu, zakonima i drugim propisima. Na ovaj način Vlada šalje poruku da joj za odluke koje su u nadležnosti lokalne samouprave nije potrebna nikakva suglasnost i da za Vladu ne vrijedi Ustav i zakoni, da ona može što hoće, kad hoće i gdje hoće - naveo je Đulabić.

Kojim zakonskim alatima se zagrebačka vlast ili bilo koja druga lokalna samouprava može suprotstaviti ovakvoj praksi Vlade?

Komunalni redari u Zagrebu | Video: Grad Zagreb

- Može komunalno redarstvo otići na Trg bana Jelačića, ali znamo da se komunalno redarstvo teško može suprotstaviti ovakvoj odluci. Predstavnici gradske vlasti mogu tražiti od policije da zabrani održavanje javnog skupa koji se protivi odluci Gradske skupštine, ali prilično je predvidivo da bi se policija u ovakvoj situaciji pozvala na zaključak Vlade. Ovo je stvar gole sile i nisam siguran koliko u situacijama gole sile pravni mehanizmi funkcioniraju - poručio je.

Profesor ustavnog prava na riječkom sveučilištu Matija Miloš rekao je za Index da je vladina odluka o organizaciji dočeka brončanih rukometaša protuustavna. Miloš poručuje da se radi o protuustavnom potezu vlade jer “predstavlja ograničenje prava na lokalnu samoupravu mimo za to predviđenih uvjeta ograničenja”.

- Po meni, trebalo bi tražiti ocjenu ustavnosti zaključka kao drugog propisa, iako Ustavni sud u nekim svojim ranijim odlukama nije smatrao da je nadležan za to - kazao je Miloš. 

