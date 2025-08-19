VIDEO Prevrnuo se šleper kod Ogulina, vozač teško ozlijeđen

Vozač kamiona teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći do koje je došlo kod naplatne postaje Ogulin na A1, potvrdila nam je karlovačka policija. Iz policije dodaju da je do nesreće, u kojoj se kamion prevrnuo, došlo oko 14 sati.

Naš čitatelj snimio je nesreću te kazao kako je šleper prevozio smeće koje se rasulo po cesti uslijed prevrtanja.