NESREĆA KOD NAPLATNIH
VIDEO Prevrnuo se šleper kod Ogulina, vozač teško ozlijeđen
Vozač kamiona teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći do koje je došlo kod naplatne postaje Ogulin na A1, potvrdila nam je karlovačka policija. Iz policije dodaju da je do nesreće, u kojoj se kamion prevrnuo, došlo oko 14 sati.
Naš čitatelj snimio je nesreću te kazao kako je šleper prevozio smeće koje se rasulo po cesti uslijed prevrtanja.
