NESREĆA KOD NAPLATNIH

VIDEO Prevrnuo se šleper kod Ogulina, vozač teško ozlijeđen

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Prevrnuo se šleper kod Ogulina, vozač teško ozlijeđen
Naš čitatelj snimio je nesreću te kazao kako je šleper prevozio smeće koje se rasulo po cesti uslijed prevrtanja.

Vozač kamiona teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći do koje je došlo kod naplatne postaje Ogulin na A1, potvrdila nam je karlovačka policija. Iz policije dodaju da je do nesreće, u kojoj se kamion prevrnuo, došlo oko 14 sati.

Prevrnuo se šleper sa smećem kod Ogulina 00:16
