NASTALA ŠTETA
VIDEO Prizori užasa iz Izraela: Eksplozije odjekivale Tel Avivom, ima ozlijeđenih!
Nekoliko ljudi ozlijeđeno je u Tel Avivu u iranskom raketnom napadu, priopćile su hitne službe, dok su krhotine pogodile više lokacija u tom obalnom gradu.
Šest osoba ozlijeđeno je na četiri mjesta udara, priopćila je izraelska hitna pomoć Magen David Adom, prema lokalnim medijima ynet i Times of Israel. Policija je rekla da je šteta uzrokovana padom fragmenata projektila.
Video snimka prikazuje dim koji se diže na jednoj lokaciji, a stanovnici kažu da su čuli glasne eksplozije. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Tel Avivu prije eksplozija.
