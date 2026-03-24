VIDEO Prizori užasa iz Izraela: Eksplozije odjekivale Tel Avivom, ima ozlijeđenih!

Nekoliko ljudi ozlijeđeno je u Tel Avivu u iranskom raketnom napadu, priopćile su hitne službe, dok su krhotine pogodile više lokacija u tom obalnom gradu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izraelske hitne službe procjenjuju štetu u Tel Avivu nakon iranskog napada

Šest osoba ozlijeđeno je na četiri mjesta udara, priopćila je izraelska hitna pomoć Magen David Adom, prema lokalnim medijima ynet i Times of Israel. Policija je rekla da je šteta uzrokovana padom fragmenata projektila.

Foto: Ronen Zvulun

Video snimka prikazuje dim koji se diže na jednoj lokaciji, a stanovnici kažu da su čuli glasne eksplozije. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Tel Avivu prije eksplozija.