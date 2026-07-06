Auto je zapeo u tračnicama na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, potvrdili su nam iz ZET-a. Tramvajski zastoj trajao je od sedam sati ujutro do 07:40 sati
NEVJEROJATNO
VIDEO Prometni kolaps u ZG-u: Autom je zapeo u tračnicama?!
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U ranim jutarnjim satim auto je zapeo u tračnicama na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, potvrdili su nam iz ZET-a. Tramvajski zastoj trajao je od sedam sati ujutro do 07:40.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Linija 4 kratko je prometovala preusmjereno na Ljubljanicu, dok su linije 5, 17 prometovale preusmjereno preko Novog Zagreba - Savski most - Prečko, a linija 14 prometovala je preusmjereno Ilica - Jukićeva - Gl. kolodvor - Zapruđe.
U tijeku je normalizacija prometa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+