VIDEO Prometni kolaps u ZG-u: Autom je zapeo u tračnicama?!

U ranim jutarnjim satim auto je zapeo u tračnicama na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, potvrdili su nam iz ZET-a. Tramvajski zastoj trajao je od sedam sati ujutro do 07:40.

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Pokretanje videa... VIDEO Auto prouzročio zastoj tramvaja | Video: čitatelj/24sata

Linija 4 kratko je prometovala preusmjereno na Ljubljanicu, dok su linije 5, 17 prometovale preusmjereno preko Novog Zagreba - Savski most - Prečko, a linija 14 prometovala je preusmjereno Ilica - Jukićeva - Gl. kolodvor - Zapruđe.

Foto: Čitatelj 24sata

U tijeku je normalizacija prometa.