VIDEO Prosvjednici prekinuli summit u Parizu: Pogledajte reakciju Plenkovića, zaobilazi ih

'RADE KAOS U PRIRODI'

VIDEO Punch je zvijezda ZOO-a, a u Japanu ih zovu štetočinama: 'Koštaju nas 4,2 milijuna eura' Mladi japanski makaki Punch postao je internetska zvijezda nakon što su fotografije na kojima se u ZOO vrtu kraj Tokija tješi plišanom igračkom postale viralne. Iako je osvojio simpatije ljudi diljem svijeta, u ruralnim dijelovima Japana makaki se često smatraju štetočinama jer kradu hranu i oštećuju usjeve. Uzgajivač jabuka Takumi Matsuda među rijetkima je koji otvoreno pokazuje simpatije prema tim životinjama. Na društvenim mrežama dijeli fotografije i snimke divljih makakija kako bi ljudima približio njihov život u prirodi. Stručnjaci ipak upozoravaju da stvarnost nije tako 'divna'. Divlji majmuni svake godine uzrokuju veliku štetu u poljoprivredi, pa ih vlasti često hvataju i ubijaju. Procjenjuje se da su 2024. prouzročili štetu od 4,2 milijuna eura. Neki stručnjaci smatraju da bi nenasilne mjere, poput električnih ograda ili posebno treniranih pasa, bile učinkovitije, prenosi Reuters.

