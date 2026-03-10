INCIDENT U PARIZU
VIDEO Prosvjednici prekinuli summit u Parizu: Pogledajte reakciju Plenkovića, zaobilazi ih
Hrvatski premijer Andrej Plenković upravo se protokolarno pozdravio s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i šefom UN-ove nuklearne agencije Rafaelom Grossijem kad su na scenu stupila dva aktivista Greenpeace. Dvojac u odijelima nosio je transparente "Nuklearna energija hrani rat Rusije", jedan od njih povikao je na Macrona "Zašto još uvijek kupujemo uran od Rusije". Do ovog kratkog incidenta došlo je na svjetskom samitu o nuklearnoj energiji, Plenković je prosvjednike ignorirao, samo je odšetao iza njih...