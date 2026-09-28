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JEDNA OD RIJETKIH NA PRUZI

VIDEO Bili smo u 17-ici koja vozi Zagrebom. Ovo je vozačica kojoj skandiraju, dobila je i cvijeće

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
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VIDEO Bili smo u 17-ici koja vozi Zagrebom. Ovo je vozačica kojoj skandiraju, dobila je i cvijeće
Foto: Sanjin Strukić, Patrik Maček/Pixsell
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Sindikalni predstavnici ranije su poručili da radnike koji se ne žele priključiti štrajku neće sprečavati da rade

Od ponedjeljka ujutro većina vozača ZET-a je u štrajku, voze samo dva tramvaja i jedan autobus, uspinjača prometuju redovno. Na teren je izašlo 20 kamiona za odvoz otpada, izvijestili su u ponedjeljak iz Grada Zagreba.

Jedan od rijetkih tramvaja, uz 11-icu, jutros je bio i broj 17 čija vozačica je rekla da ona ipak želi raditi, unatoč ostalim kolegama koji štrajkaju.

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Linija 17 vozi Zagrebom VIDEO
Linija 17 vozi Zagrebom | Video: Luka Safundžić/24sata

Zagrepčani su vozačici dobacivali: 'Svaka čast! Super ste! Hvala vam! Imate svoje mišljenje!' Jedanaesticu, kojom upravlja vozač, snimili smo u Maksimirskoj ulici. 

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Reporter 24sata provozao je tramvajem, a uz vozačicu je i njezin nadležni koji nam je otkrio da će tramvaj voziti do 12 sati. 

Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, jedan tramvaj ipak vozi
Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, jedan tramvaj ipak vozi | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vozačici je prišla vatrogaskinja i darovala joj cvijeće, zahvalivši joj što radi svoj posao unatoč štrajku, piše Tportal. Sindikalni predstavnici ranije su poručili da radnike koji se ne žele priključiti štrajku neće sprečavati da rade.

Zagreb: One svakodnevnu vožnju gradom čine ugodnijom i vedrijom
Zagreb: One svakodnevnu vožnju gradom čine ugodnijom i vedrijom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, jedan tramvaj ipak vozi
Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, jedan tramvaj ipak vozi | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Više o štrajku čitajte ovdje

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Komentari 25
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