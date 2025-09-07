VIDEO Prvi put od početka rata pogodili zgradu vlade u Kijevu. U novom udaru ubijeno i dijete

Među troje poginulih u ruskim napadima na Kijev tijekom noći, u kojima je ozlijeđeno 18 osoba, a zapaljene su brojne zgrade u glavnom gradu, uključujući i sjedište vlade, bilo je i jedno dijete, objavili su u nedjelju ukrajinski dužnosnici. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko rekla je da je glavna zgrada vlade prvi put od početka rata oštećena i da vatrogasci gase požare.

Ukrajinske zračne snage objavile su da je Rusija tijekom noći lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu.

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je odmah nakon napada izbio požar u zgradi vlade u centru grada, koji je započeo kišom dronova, a zatim su uslijedili raketni napadi.

Foto: Serhii Korovainyi

Reutersovi svjedoci vidjeli su gusti dim kako se diže iz zgrade u gradskom okrugu Pečerski.

U napadima dronovima ubijeni su dijete i mlada žena, rekao je Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, dok je među pet ozlijeđenih koji su primljeni u bolnicu i trudnica.

Ranije je Kličko rekao da je starija žena umrla u skloništu od bombi u zelenom okrugu Darnickij istočno od rijeke Dnjepar, gdje su poginule još dvije osobe.

Dužnosnici državne hitne službe rekli su da je požar izbio na dva od četiri kata stambene zgrade u okrugu pogođenom napadom dronom, a njezina konstrukcija je djelomično uništena.

U zapadnom okrugu Svjatošinskij, nekoliko katova deveterokatnice stambene zgrade djelomično je uništeno, rekli su Kličko i dužnosnici hitne službe.

Dijelovi i krhotine drona izazvali su požare u 16-katnoj stambenoj zgradi i još dvije deveterokatnice, dodao je gradonačelnik.

Foto: Gleb Garanich

Dim se izdizao iznad stambenih zgrada, neke su imale djelomično urušene fasade, prema fotografijama na društvenim mrežama koje su objavili službenici hitnih službi.

Rusija je "namjerno i svjesno napadala civilne ciljeve", rekao je na Telegramu Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave glavnog grada.

Deseci eksplozija potresli su središnji ukrajinski grad Kremenčuk, prekidajući struju u nekim područjima, rekao je gradonačelnik Vitalij Malecki na Telegramu.

Ruski napadi na Krivij Rih u istoj regiji usmjereni su na prometnu i urbanu infrastrukturu, rekao je Oleksandr Vilkul, načelnik vojne uprave, na Telegramu, ali nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.

U južnom gradu Odesi oštećena je civilna infrastruktura i stambene zgrade, a požari su izbili u nekoliko stambenih zgrada, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper na Telegramu.

Obje strane negiraju da su u napadima ciljali civili, ali tisuće su poginule u ratu koji je Rusija započela invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

S obzirom na to da se zapadna Ukrajina suočava s prijetnjom zračnih napada, Poljska je aktivirala vlastite i savezničke zrakoplove kako bi osigurala zračnu sigurnost, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.