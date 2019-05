Video puste Slavonije: Imaju li smisla izbori u zemlji bez ljudi?

Onaj tko je u nedjeljno jutro ili poslijepodne, sasvim svejedno, prošao nekim od istočnih dijelova Hrvatske, možda cestom od Broda, preko Čaglina do Donjeg Miholjca, ili na zapad Podravskom magistralom, mogao je snimiti nizove od desetaka napuštenih kuća, zapuštenih dvorišta, nevjerojatne prizore prometnica i naselja bez ijednog jedinog čovjeka, stanovnika, slučajnog putnika, vozila.

Tako je i ovaj kratki video, snimljen u nedjelju na Podravskoj magistrali u općini Čađavica, mogao biti snimljen i u bilo kojem drugu dijelu zemlje, naročito na istoku.

Dok su hrvatski politički moćnici strepili od svojih rezultata na izborima za EU parlament, dok su neki drhturili strahujući hoće li ostati bez plaće od šest i pol tisuća eura mjesečno, dok su analitičari pričali o jačanju desnice ili ljevica, populista ili konzervativaca, jedna se Hrvatska ni o čemu nije pitala.

To je pusta Hrvatska, to su stotine i tisuće sela u kojima nije bilo ni izbornoga mjesta, u kojima se u nedjeljeno jutro ni oni politički najzagriženiji nisu odlučili sjesti na bicikl, traktor ili staroga golfa, pa zaokružiti likove za koje nikad nisu čuli, nekog Sokola, Ribića ili Brnjca. Uostalom, o iseljavanju iz Hrvatske reportaže snima već i švedska televizija, pa ih gledaju naši ljudi u Stockholmu i otvoreno priznaju: "Večeras me bilo sram da sam Hrvat. Šveđani prikazali jad i bijedu hrvatskog naroda’.To je na Facebooku napisao Petar Petrović koji živi u Stockholmu, odgledavši švedsku priču iz opustjelog Iloka.

I ovog bi se videa trebali sramiti oni kojima u to isto nedjeljno jutro pusta i besperspektivna zemlja nije bila na kraj pameti, kojima su bili bitniji preferencijalni glasovi i planovi o nekom budućem uredu u srcu prebogate europske birokracije.

U općini Čađavici, gdje je ovaj video snimljen, nedavno je, doduše, položen kamen temeljac za gradnju novog vrtića, ondje je 80-ak djece predškolske dobi, pa ta općina, premda siromašna, pogođena negativnim prirodnim prirastom i dramatičnim iseljavanjem, čak i nije najgori primjer demografske katastrofe koja je snašla Hrvatsku.