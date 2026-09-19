VIDEO Putin online glasao na izborima u Rusiji, snimka je postala hit: Vidi ga što škilji!

Predsjednik Rusije Vladimir Putin glasao je u petak preko interneta na izborima za novi saziv Državne dume, donjeg doma ruskog parlamenta. Glasanje je počelo jučer i traje do nedjelje, a bira se svih 450 zastupnika. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Pravo glasa ima više od 111 milijuna birača, a omogućeno je i elektroničko glasanje, piše AP.

Kremlj je objavio snimku na kojoj Putin sjedi za računalom u svom uredu i prolazi kroz postupak elektroničkog glasanja. Približio se monitoru, nekoliko trenutaka vrlo koncentrirano gledao u ekran i kliknuo mišem prije nego što je glas zabilježen. Snimka njegova glasanja ubrzo se proširila društvenim mrežama.

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State news agency TASS has posted this clip of Putin voting online in the Russian parliamentary election pic.twitter.com/bdkATMFy63 — Francis Scarr (@francis_scarr) September 18, 2026

Nakon što se na ekranu pojavila potvrda da je uspješno glasao, Putin je rekao "hvala". Snimka Putinova glasanja brzo je postala predmet šala na društvenim mrežama. Mnogi su primijetili da se jako približio monitoru i škiljio dok je čitao s ekrana pa su se neki počeli šaliti da mu trebaju naočale.

- Ma vidi ga što škilji - pisali su.

Drugi su se zabavljali Putinovim vrlo opreznim korištenjem miša i koncentracijom tijekom nekoliko klikova. Nakon što je Putin na kraju rekao "hvala", pojavila se i šala da se ruski predsjednik zapravo zahvalio samome sebi. Naravno, iz same snimke nije moguće zaključiti kome je Putin zahvalio i ima li problema s vidom.

Pažnju je privukao još jedan detalj. U kutu Putinova monitora vidi se poruka "Activate Windows", što znači da Windows na tom računalu nije aktiviran. I to je izazvalo šale na društvenim mrežama, posebno zbog zapadnih sankcija Rusiji.