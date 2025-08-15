VIDEO Putin pozdravio Trumpa na crvenom tepihu, na pitanje o primirju izvodio je grimase

Američki predsjednik Donald Trump započeo je u petak razgovore s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom na Aljasci koji bi mogli biti odlučujući u zaustavljanju najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.

Trump i Putin pozdravili su se na crvenom tepihu na pisti, smiješeći se, a potom su krenuli istim vozilom na razgovore u zračnu bazu. Američki zrakoplovi F-22 bili su postavljeni s obje strane crvenog tepiha.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji nije bio pozvan na razgovore, i njegovi europski saveznici strahuju da bi Trump mogao izdati Ukrajinu zamrzavanjem sukoba s Rusijom i priznavanjem - makar i neformalno - ruske kontrole nad jednom petinom Ukrajine.

Trump je pokušao ublažiti takvu zabrinutost dok se ukrcavao u Air Force One, rekavši da će prepustiti Ukrajini da odluči o bilo kakvim mogućim teritorijalnim razmjenama.

„Nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu, ovdje sam da ih dovedem za stol“, rekao je.

Na pitanje što bi to bilo zbog čega bi se samit mogao smatrati uspješnim, novinarima je u zrakoplovu Air Force One rekao: „Ne mogu vam to reći. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre.“

„Želim brzo vidjeti prekid vatre... Neću biti sretan ako se ne dogodi danas“, rekao je, dodajući da će biti uključeni i Europa i Zelenski. „Želim da ubijanje prestane.“

Iako je sastanak bio najavljen kao "jedan na jedan", nekoliko sati prije samita objavljeno je da će uz Trumpa biti i državni tajnik Marc Rubio te posebni izaslanik Steve Witkoff.

Ruski dužnosnici koji će pratiti Putina u razgovorima s američkom delegacijom bit će pomoćnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, rekao je za CNN glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Na širem bilateralnom sastanku koji će uslijediti s američke strane bit će i ministar financija Scott Bessent, trgovine Howard Lutnick, obrane Pete Hegseth i šefica kabineta Susie Wiles.

Trump se nada da će primirje u 3 i pol godine dugom ratu donijeti mir u regiju, kao i ojačati njegovu vjerodostojnost globalnog mirotvorca dostojnog Nobelove nagrade za mir.

Za Putina je samit već velika pobjeda koju može prikazati kao dokaz da su godine zapadnih pokušaja izolacije Rusije propale i da Moskva ponovno zauzima svoje zasluženo mjesto na vrhu međunarodne diplomacije, ocjenjuje Reuters.

Ruski posebni izaslanik Kiril Dmitriev kazao je da će dvojica čelnika razgovarati ne samo o Ukrajini već i o cijelom spektru bilateralnih odnosa, izvijestila je ruska novinska agencija RIA.

Foto: Kevin Lamarque

Trump, koji je rekao da će završiti ruski rat u Ukrajini u roku od 24 sata kada se vrati u Bijelu kuću, priznao je u četvrtak da se to pokazalo težim zadatkom nego što je očekivao.

Rekao je da bi, ako razgovori u petak prođu dobro, brzo dogovaranje drugog, trostranog samita s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim bilo čak važnije od njegovog susreta s Putinom.

Glasnogovornik Kremlja Peskov naglasio je da će trostrani sastanak na vrhu biti moguć ako razgovori na Aljasci donesu rezultate, javio je Interfax.

Peskov je također kazao da bi razgovori u petak mogli trajati šest do sedam sati.

Nakon njih bi trebala uslijediti press konferencija, a pozornica s dva podija već je postavljena. No mnogi analitičari kažu da će, u slučaju da sastanak na donese rezultate, pred novinare vjerojatno izaći samo Trump.

Zelenski je rekao da bi samit trebao otvoriti put "pravednom miru" i trostranim razgovorima u kojima bi i on sudjelovao, ali je dodao da Rusija nastavlja voditi rat.

"Vrijeme je da se rat okonča i Rusija mora poduzeti potrebne korake. Računamo na Ameriku", napisao je Zelenski na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.