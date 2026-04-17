VIDEO Putnici izgurali auto na cestu: Završio na pruzi nakon sudara na Jadranskom mostu

Automobil je završio na tramvajskim tračnicama na Jadranskom mostu. Kako su nam potvrdili iz ZET-a, došlo je do sudara dva automobila u petak u 13.45, a jedan automobil je kratko zablokirao tramvajski promet. Promet se nastavio već u 13.53, a za brzu intervenciju zaslužni su putnici koji su se našli u tramvaju i uklonili auto s tračnica.

Prometna nesreća na Jadranskom mostu | Video: čitatelj/24sata

- Auto je završio na tračnicama nakon sudara. Putnici su izašli i nastavili pješice. Vozač tramvaja je preusmjeravao promet, dok je nekoliko putnika uspjelo izgurati auto s tračnica nazad na cestu, priča nam čitateljica s mjesta nesreće.

Promet se sada odvija bez zastoja.