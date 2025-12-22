Obavijesti

SKANDALOZNO

VIDEO Radnik Gradske plinare parkirao na punionici za el. aute pa izvrijeđao ženu: 'Ma puši k*!

Piše Luka Safundžić, Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Iz Gradske plinare Zagreb potvrdili su incident i dodali kako su pokrenuli postupak protiv svog zaposlenika

Čitateljica 24sata poslala nam je snimku na kojoj je djelatnik Gradske plinare Zagreb parkiran na mjestu gdje se pune električni automobili. Nakon što ga je upozorila na to, on joj je odgovorio:

- Puši k****! Objavi slobodno, samo objavi. Ja tu 30 godina radim.

Kontaktirali smo Gradsku plinaru Zagreb koja nam je potvrdila incident. Dodali su kako su pokrenuli postupak protiv svog zaposlenika.

- Povodom objavljene snimke, Gradska plinara Zagreb osuđuje postupke djelatnika na snimci. Ispričavamo se korisnici društvene mreže i građanima te naglašavamo da su takvi postupci u izravnoj suprotnosti s vrijednostima koje zastupamo i profesionalnim standardima koje zahtijevamo od svakog zaposlenika - poručili su iz GPZ-a.

FOTO Ako trebate savjet kako (ne) parkirati, pogledajte ove bisere! Od ovoga boli glava

Dodali su kako je riječ o izoliranom incidentu neprofesionalnog ponašanja, ali i postupanja koje je u suprotnosti s prometnim propisima.

- Zbog navedenog incidenta protiv djelatnika GPZ-a pokrenuli smo postupanje radi provedbe odgovarajućih sankcija - zaključili su iz Gradske plinare Zagreb.

