VIDEO Radnik Gradske plinare parkirao na punionici za el. aute pa izvrijeđao ženu: 'Ma puši k*!

Čitateljica 24sata poslala nam je snimku na kojoj je djelatnik Gradske plinare Zagreb parkiran na mjestu gdje se pune električni automobili. Nakon što ga je upozorila na to, on joj je odgovorio:

- Puši k****! Objavi slobodno, samo objavi. Ja tu 30 godina radim.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:41 Drsko ponašanje radnika Gradske plinare Zagreb | Video: čitatelj/24sata

Kontaktirali smo Gradsku plinaru Zagreb koja nam je potvrdila incident. Dodali su kako su pokrenuli postupak protiv svog zaposlenika.

- Povodom objavljene snimke, Gradska plinara Zagreb osuđuje postupke djelatnika na snimci. Ispričavamo se korisnici društvene mreže i građanima te naglašavamo da su takvi postupci u izravnoj suprotnosti s vrijednostima koje zastupamo i profesionalnim standardima koje zahtijevamo od svakog zaposlenika - poručili su iz GPZ-a.

Dodali su kako je riječ o izoliranom incidentu neprofesionalnog ponašanja, ali i postupanja koje je u suprotnosti s prometnim propisima.

- Zbog navedenog incidenta protiv djelatnika GPZ-a pokrenuli smo postupanje radi provedbe odgovarajućih sankcija - zaključili su iz Gradske plinare Zagreb.