VIDEO Ravnateljica Hitne službe o tragediji u Medulinu: 'Ovo je bila potresna intervencija...'

Tatjana Maričić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, izvijestila je o padu manjeg aviona između Kaštijuna i sportskog aerodroma Medulin oko 11:20 sati.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjava ravnatelja bolnice u Puli i ravnateljice istarske Hitne medicinske službeo zrakoplovnoj nesreći | Video: 24sata/pixsell

Na mjesto nesreće upućena su tri tima hitne medicinske službe iz Pule te hitna helikopterska služba, no nažalost su mogli samo potvrditi smrt četvero ljudi.

- Bolnica u Puli također je alarmirana i stavljena u stanje pripravnosti, iako do trenutka davanja izjava nitko od stradalih nije bio dovezen u njihove prostorije. Intervencija je opisana kao iznimno teška i potresna za sve uključene žurne službe koje su sudjelovale u zbrinjavanju ove teške zrakoplovne nesreće - izjavila je ravnateljica.

Osim timova hitne medicinske pomoći, na teren je izašla i policija koja je ogradila cijelo područje. Nisu dopuštali prilazi nikome, osim vatrogascima i djelatnicima Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

- Poduzimamo mjere i radnje iz nadležnosti. Policija će obaviti očevid, a za samu istragu zadužena je Agencija - dodali su nam kratko iz Policijske uprave istarske.