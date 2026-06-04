Osim timova hitne medicinske pomoći, na teren je izašla i policija koja je ogradila cijelo područje. Nisu dopuštali prilazi nikome, osim vatrogascima i djelatnicima Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
VIDEO Ravnateljica Hitne službe o tragediji u Medulinu: 'Ovo je bila potresna intervencija...'
Tatjana Maričić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, izvijestila je o padu manjeg aviona između Kaštijuna i sportskog aerodroma Medulin oko 11:20 sati.
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Na mjesto nesreće upućena su tri tima hitne medicinske službe iz Pule te hitna helikopterska služba, no nažalost su mogli samo potvrditi smrt četvero ljudi.
- Bolnica u Puli također je alarmirana i stavljena u stanje pripravnosti, iako do trenutka davanja izjava nitko od stradalih nije bio dovezen u njihove prostorije. Intervencija je opisana kao iznimno teška i potresna za sve uključene žurne službe koje su sudjelovale u zbrinjavanju ove teške zrakoplovne nesreće - izjavila je ravnateljica.
Osim timova hitne medicinske pomoći, na teren je izašla i policija koja je ogradila cijelo područje. Nisu dopuštali prilazi nikome, osim vatrogascima i djelatnicima Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
- Poduzimamo mjere i radnje iz nadležnosti. Policija će obaviti očevid, a za samu istragu zadužena je Agencija - dodali su nam kratko iz Policijske uprave istarske.
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