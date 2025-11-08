Reportaža sa splitske rive: 'ZDS', žestoki govori i poruka: 'Ako treba, doći će nas još!'

Sunce je nad Splitom izašlo tiho, ali Riva nije bila tiha. Od ranih sati u subotu ondje su se okupljali muškarci u crnim majicama, branitelji s oznakama postrojbi, obitelji s djecom, stariji s hrvatskim zastavama prebačenima preko ramena... Zrak je bio gust, napet, kao da svi čekaju signal. A onda je netko iz prvih redova povikao: "Za dom spremni!".

Odmah zatim: "Ustaše! Ustaše!". Masa je reagirala zvižducima, gotovo instinktivno, kao da želi zadržati dostojanstvo skupa, ograditi se od onoga što još izaziva nelagodu i podjele.

No kako su minute prolazile, a broj okupljenih rastao, pozdrav se sve češće vraćao iz grla pojedinaca, u refrenima Thompsonovih pjesama koje su ispunile Rivu. "Bojna Čavoglave", "Ako ne znaš šta je bilo", "Od stoljeća sedmog"... Stihovi su se miješali s povicima, zvižducima, molitvama i uzdignutim rukama.

U jednom trenutku, dok je s razglasa odjekivala "Moja domovina", uz more se prolomio još jedan zajednički "Za dom spremni", ovoga puta bez zvižduka. Na putu prema splitskom sudu, gdje je kolona prosvjednika krenula u mirnom hodu, taj pozdrav više nije bio iznimka nego pravilo. Riva je odzvanjala njime kao da ponavlja puls mase koja je, makar i nesvjesno, prešla crtu između domoljublja i prkosa.

Voditelj skupa, Zvonko Vrbatović Vrba, popeo se na pozornicu malo poslije 11 sati.

"Dobar dan, hvaljen Isus i Marija!", pozdravio je okupljene, što je masa dočekala s "navijeke". Uslijedili su zajednička molitva, a potom i prvi govori, isprekidani skandiranjem domoljubnih parola i povicima "Za dom".

- Ovo je jedan predivan skup. Ne mogu vjerovati da nas se ovoliko okupilo, i to baš usprkos svima koji pokušavaju staviti mrlju na Domovinski rat - rekla je jedna prosvjednica pridržavajući hrvatsku zastavu u društvu prijatelja nedaleko od bine.

Vrbatović je potom okupljenima poručio da se "ne boje medija ni portala koji će brojiti krvna zrnca i umanjivati broj sudionika".

- Nas ima dovoljno - poručio je Vrba, dok su s pozornice dopirali taktovi pjesme "Moja domovina".

U prvim redovima stajao je i Marko Skejo, ratni zapovjednik HOS-a, okružen bivšim suborcima u crnim majicama s obilježjima postrojbe. Mnogi su prilazili da se s njim fotografiraju, a on je povremeno pozdravljao okupljene. Nedaleko od njega, uz ogradu, stajao je i Stipe Lekić iz Torcide, koji je vatreno bodrio masu. Kad se popeo na pozornicu i izgovorio: "Pustite našu braću iz pritvora!", Riva je eruptirala od povika i pljeska.

- Njih su nepravedno zatvorili, nisu nikoga fizički napali, samo nisu dozvolili da se baca mrlja na ono za što smo se borili, a to je sloboda, u svakom segmentu društva - rekao je jedan od prosvjednika.

Svojom je pojavom pozornost privukao i jedan stariji gospodin, u bijeloj majici s likom Josipa Broza Tita i natpisom "Tito, vampir nad Hrvatima". Svi su ga željeli fotografirati, od mladića do sredovječnih muškaraca u maskirnim hlačama.

- Stari, imaš odličnu majicu, moram to slikati mami - viknuo je jedan mladić kroz smijeh, dok je stariji muškarac ozbiljno pozirao pred kamerama.

Policajci su mu prišli, kratko porazgovarali i dopustili da ostane na skupu. Tijekom cijelog događaja policija je situaciju nadzirala s više razina, s dronovima, patrolnim plovilima u luci te gomilom službenika raspoređenih duž Rive i okolnih ulica. Središnji zapovjedni stožer, smješten u blizini, koordinirao je svaku kretnju. Napetost je bila prisutna, ali nije bilo većih incidenata na samom skupu.

Kako se skup bližio kraju, Vrbatović je okupljenima najavio "iznenađenje".

- Sad ćemo svi zajedno, mirno i dostojanstveno, u četveroredu krenuti prema splitskom sudu - poručio je s pozornice.

Tisuće ljudi počele su se postrojavati, dok su s razglasa odjekivali stihovi pjesme "Čavoglave".

Kolona je krenula Marmontom prema zgradi suda. Uz povike i pjesmu, orila se "Moja domovina", zatim "Dalmacijo", pa "Ako ne znaš šta je bilo". Neki su nosili zastave, neki transparente s porukama potpore privedenima, a neki su jednostavno hodali.

- Ovo je čudesno, ovakvo što ne pamtim, Hrvatska se budi, nakon svega što smo zadnjih tjedana doživjeli. Nećemo dozvoliti da nas utišaju, moramo jasno reći dosta je - poručila nam je jedna starija gospođa dok je hodala prema sudu.

Kod zgrade suda čekala ih je nova policijska barijera. Pripadnici interventne policije stajali su "pod punom ratnom spremom", s kacigama, štitovima i suzavcima. Ipak, napetost nije prerasla u sukob. Okupljeni su zastali nekoliko metara od kordona, otpjevali još nekoliko pjesama, među kojima i "Hrvatska, Hrvatska, Nezavisna država", a zatim se polako počeli razilaziti.

Na povratku prema Rivi čulo se nekoliko eksplozija petardi, ali bez ozbiljnih izgreda. Policija je pratila razilaženje do posljednjeg sudionika.

- Budimo večeras uz Hajduk i neka pobjeda bude naša - poručili su mladići na kraju.

Dok su se posljednji redovi sudionika razilazili, Riva je ponovno počela poprimati svoj uobičajeni ritam. Nekolicina policajaca ipak je ostala u samom centru Splita, kako ne bi došlo do eskalacije.

Iako je prosvjed prošao bez incidenta, što je potvrdila policija, neki događaji zahtijevaju, kako kažu iz policije, dodatnu obradu.

- Čim smo dobili informaciju da će se skup održati, mi smo donijeli sigurnosnu procjenu, planirali mjere i radnje koje smo danas provodili. Cilj nam je bio osigurati sigurnost za sve one građane koji su bili danas na području Splita. Bili smo danas u dovoljnom broju - rekla je Antonela Lolić, voditeljica Službe odnosa s javnošću PU splitsko dalmatinske.

Na vrlo jasno pitanje je li policija znala da će Torcida doći pred sud i vikati: "Za dom spremni" te zatvoriti Gundulićevu ulicu, Lolić je rekla kako je sve snimano.

- Svi događaji koji zahtijevaju daljnju obradu bit će obrađeni. Ovaj protokol policije je drugi put proveden u Hrvatskoj. Prvi put je bio u Zagrebu - rekla je Lolić.

O broju prosvjednika na Rivi nisu željeli špekulirati.

Pred najavljeni prosvjed Torcide na Rivi, jučer se društvenim mrežama proširila poruka, odnosno poziv na kontraprosvjed "Obucimo Split u bilo". U toj se poruci pozvalo Splićane da na dan prosvjeda izvjese bijelu zastavu, maramu ili lancun na balkon kao znak mira, pristojnosti i ljubavi.

- Bila je boja mira. Boja svetog Duje. Boja čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voliti. Ne dirajte mrtve da bi opravdali grijehe živih - navodi se u postu koji se proširio društvenim mrežama.