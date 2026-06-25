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VIDEO Ribar snimio trenutak stravičnih potresa u Venezueli

Piše 24sata,
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VIDEO Ribar snimio trenutak stravičnih potresa u Venezueli

Obalna savezna država La Guaira najteže je pogođena potresima. Predsjednica je otkrila da se tamo srušilo najmanje 15 zgrada, a društvenim mrežama šire se snimke kaotičnih scena.

U dva potresa, magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili Venezuelu poginule su najmanje 32 osobe a više od 700 je ozlijeđenih, rekla je u četvrtak privremena predsjednica Delcy Rodriguez.

"U ovom trenutku primili smo informacije po kojima su 32 osobe poginule" a "više od 700 je ozlijeđenih", kazala je Rodriguez u poruci naciji.

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Naglasila je da i dalje nema podatke o državi Guaria, koja se nalazi blizu glavnog grada i koja je, kako je rekla, najteže pogođena.

SNIMILE KAMERE VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli
VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli

Obalna savezna država La Guaira najteže je pogođena potresima. Predsjednica je otkrila da se tamo srušilo najmanje 15 zgrada, a društvenim mrežama šire se snimke kaotičnih scena.

Jedna od takvih snimka je i ona s ribarskog broda koji prikazuje oblak prašine koji se uzdiže iznad grada na obali. 

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Komentari 2
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