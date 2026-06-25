Obalna savezna država La Guaira najteže je pogođena potresima. Predsjednica je otkrila da se tamo srušilo najmanje 15 zgrada, a društvenim mrežama šire se snimke kaotičnih scena.
VIDEO Ribar snimio trenutak stravičnih potresa u Venezueli
U dva potresa, magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili Venezuelu poginule su najmanje 32 osobe a više od 700 je ozlijeđenih, rekla je u četvrtak privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
"U ovom trenutku primili smo informacije po kojima su 32 osobe poginule" a "više od 700 je ozlijeđenih", kazala je Rodriguez u poruci naciji.
Naglasila je da i dalje nema podatke o državi Guaria, koja se nalazi blizu glavnog grada i koja je, kako je rekla, najteže pogođena.
Obalna savezna država La Guaira najteže je pogođena potresima. Predsjednica je otkrila da se tamo srušilo najmanje 15 zgrada, a društvenim mrežama šire se snimke kaotičnih scena.
Jedna od takvih snimka je i ona s ribarskog broda koji prikazuje oblak prašine koji se uzdiže iznad grada na obali.
Fishermen in the sea off the coast of La Guaira record the moments after the earthquake with dust covering large parts of the coast as a result of building collapses#Venezuela pic.twitter.com/D8KNwLkLDf— CNW (@ConflictsW) June 25, 2026