VIDEO Roko (28) iz Bibinja ima najljepše kanarince na svijetu: 'Biralo se između 18.000 ptica'

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 4 min
24sata Bibinje: Roko Sikirić je vlasnik najljepših kanarinca na svijetu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Roko Sikirić (28) iz Bibinja sa svojim pticama je na Svjetskom prvenstvu osvojio tri zlatne, srebrnu i brončanu medalju

Otac mi je držao golubove i uvijek je imao dva grdelina, kaže nam Roko Sikirić (28), vatrogasac iz Bibinja, kako se zaljubio u pjev ptica i od obiteljske grude u rodnome mjestu napravio raspjevanu kuću u kojoj živi 160 ptica. Kad nije u službi Javne vatrogasne postaje Zadar, sve svoje slobodno vrijeme provodi s pjevicama, a pritom ga vjerno prate kujica Bella i papiga rozenkolis Pićo.

