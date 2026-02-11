Roko Sikirić (28) iz Bibinja sa svojim pticama je na Svjetskom prvenstvu osvojio tri zlatne, srebrnu i brončanu medalju
VIDEO Roko (28) iz Bibinja ima najljepše kanarince na svijetu: 'Biralo se između 18.000 ptica'
Otac mi je držao golubove i uvijek je imao dva grdelina, kaže nam Roko Sikirić (28), vatrogasac iz Bibinja, kako se zaljubio u pjev ptica i od obiteljske grude u rodnome mjestu napravio raspjevanu kuću u kojoj živi 160 ptica. Kad nije u službi Javne vatrogasne postaje Zadar, sve svoje slobodno vrijeme provodi s pjevicama, a pritom ga vjerno prate kujica Bella i papiga rozenkolis Pićo.
