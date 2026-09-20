VIDEO Rusi izašli pred ambasadu u Berlinu: 'Protivimo se ratu i gušenju oporbe...'

Deseci pristaša ruske oporbe okupili su se u nejelju pred ruskim veleposlanstvom u Berlinu, na posljednji dan parlamentarnih izbora za koje se očekuje da će na njima uvjerljivo pobijediti stranka Jedinstvena Rusija, predsjednika Vladimira Putina. Ruske oporbene skupine su pozvale svoje simpatizere koji žive u inozemstvu da se u nedjelju u podne okupe pred diplomatskim misijama svoje zemlje diljem svijeta kako bi kritizirali gušenje oporbe u Rusiji te rat u Ukrajini, ali i glasali protiv Jedinstvene Rusije.

"Želimo poručiti Rusima da smo uz njih, da se protivimo ratu te da ima mnogih koji ga odbacuju", rekao je za AFP disident Andrej Pivovarov.

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Pivovarov je bio u ruskom zatvoru prije nego što je pušten u sklopu velike razmjene zatvorenika Moskve i Zapada u kolovozu 2024.

U Berlinu živi jedna od najvećih zajednica ruskih državljana koji su napustili svoju zemlju otkako je Moskva započela invaziju na Ukrajinu 2022. te krenula gušiti bilo kakvo protivljenje Kremlju, piše AFP.

"Ono čemu se nadam od ovog okupljanja jest da se prije svega ljudi osjećaju manje sami. Kada sam ovdje među ovim ljudima, osjećam da mnogi stoje u solidarnosti sa mnom", kazala je u razgovoru za AFP Valerija Bikova, 23-godišnja umjetnica koja djeluje u Berlinu.

Foto: Maryam Majd

Što se tiče načina da dođe do promjena u Rusiji, ona vidi samo dvije mogućnosti: "državni udar" ili da se nešto "dogodi Putinu, zbog zdravstvenih ili nekih drugih razloga".

Međutim, broj ljudi koji je došao pred rusku ambasadu u Berlinu u nedjelju je bio daleko manji nego za predsjedničkih izbora u ožujku 2024., kada se okupilo više tisuća Rusa.

Andrej Pivovarov je kao razlog za to naveo "stanovitu zasićenost, neku vrstu apatije".

Foto: Maryam Majd

"U jednu ruku, moguće je razumjeti ljude, no u drugu ruku ozbiljno kritiziram one koji tvrde da se protive ratu, a danas se nisu pojavili", dodao je.

"Ako na dan kao što je ovaj imate nešto drugo za raditi, kakav zaključak da iz toga izvučemo?", kazao je.