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VIDEO Rusi napali ukrajinske gradove: Usmrtili šestero ljudi, među ozlijeđenima dvoje djece

Piše HINA,
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VIDEO Rusi napali ukrajinske gradove: Usmrtili šestero ljudi, među ozlijeđenima dvoje djece
Foto: X (Twitter)
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Fotografije objavljene na internetu prikazuju pripadnike hitnih službi kako se kreću oko teško oštećenih zgrada i izgorjelih vozila...

U ruskim napadima u nedjelju ubijeno je šestero ljudi u dvama ukrajinskim gradovima, što uključuje napad na trgovinu u Harkivu, gdje su poginule tri osobe, a 20 ih je ozlijeđeno.

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Regionalni guverner Oleh Siniehubov objavio je na Telegramu da je među ozlijeđenima i dvoje djece.

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Fotografije objavljene na internetu prikazuju pripadnike hitnih službi kako se kreću oko teško oštećenih zgrada i izgorjelih vozila.

Dužnosnici su izvijestili i o zasebnom napadu na zapadu Ukrajine, u kojem su poginule tri osobe.

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Komentari 3
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