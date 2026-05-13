ARMAGEDONSKO ORUŽJE
VIDEO Rusi testirali 'Sotonu'. Može izbrisati cijele gradove. Nosi 15 nuklearnih glava
Ruski sustav RS-28 Sarmat (kojeg NATO naziva Satan II) trenutačno je najmoćnija interkontinentalna balistička raketa na svijetu. Jedna raketa može nositi do 10 težih ili 15 lakših nuklearnih bojevih glava. Svaka od tih glava može se neovisno usmjeriti na različit cilj (grad). Procjenjuje se da je ukupna snaga koju jedna raketa može nositi oko 50 megatona. Za usporedbu, bomba bačena na Hirošimu imala je snagu od oko 15 kilotona. To znači da je jedan puni Sarmat teoretski više od 3000 puta jači od bombe iz Drugog svjetskog rata