VIDEO Rusi testirali 'Sotonu'. Može izbrisati cijele gradove. Nosi 15 nuklearnih glava

PROMETNI KAOS

VIDEO Kamion se prevrnuo na A3: 'Pet sati čekamo u koloni. Sramota. Počeli su ga micati' A3 - Kamion se prevrnuo na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u utorak popodne. Promet je zatvoren, a brzo je nastala i kolona od pet kilometara u jednom i tri kilometra u drugom smjeru. "Pet sati čekamo u koloni. Ovo je sramota. Problem je gorivo koje istječe iz kamiona. Pokušavaju ga maknuti. Iz tog razloga ne puštaju nikoga proći. U koloni su obitelji s malenom djecom bez vode i hrane", ispričao nam je čitatelj koji je snimio micanje kamiona.

