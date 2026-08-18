VIDEO Rusi tvrde: 'Ukrajina je ispalila više od 600 dronova'. Pogodili su i ruski 'Amazon'

Ukrajinske snage izvele su tijekom noći na 18. kolovoza masovni napad bespilotnim letjelicama na Moskvu i širu okolicu, što su ruski dužnosnici opisali kao jedan od najžešćih zračnih udara na glavni grad od početka rata. Prema prvim izvješćima s ruskih Telegram kanala, koja prenose i svjetski mediji, stotine dronova ciljale su regiju, uzrokujući eksplozije i požare na više lokacija, piše Kyiv Independent.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je prema glavnom gradu lansirano više od 600 dronova, od kojih je protuzračna obrana oborila najmanje 201. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov napad je nazvao "jednim od najmasovnijih napada dronovima u novijoj povijesti".

Zbog napada su privremeno bila uvedena i ograničenja letova na tri moskovske zračne luke: Vnukovo, Domodedovo i Žukovski, izvijestila je ruska agencija za zračni promet Rosavijacija. Rusko ministarstvo obrane naknadno je objavilo zbirnu brojku od čak 822 oborena drona iznad 16 ruskih regija u posljednja 24 sata, no neovisni stručnjaci upozoravaju da su takve brojke vjerojatno preuveličane.

Complete chaos in Moscow...

Stop war Putin! pic.twitter.com/WYHpxPYfqF — Kvist (@kvistp) August 18, 2026

Požari diljem regije, pogođeno i skladište 'ruskog Amazona'

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke požara na nekoliko lokacija. Ukrajinski izvori navode da je ruska protuzračna obrana, pokušavajući srušiti dron, pogodila stambenu zgradu u gradu Pavlovski Posad, 67 kilometara od Moskve, izazvavši požar na krovu. Vatra je zabilježena i u tvornici aluminija te na jednoj privatnoj kući u Ljubercima.

Jedan od ključnih ciljeva ponovno je bio logistički centar tvrtke Wildberries, najvećeg ruskog internetskog trgovca, čije je skladište u Podolsku zahvatio velik požar. Ukrajinsko ministarstvo obrane potvrdilo je da sustavno cilja skladišta te tvrtke, tvrdeći da se koriste i za vojnu logistiku. Prema njihovim navodima, ovim napadom je [onemogućeno sedam od deset najvećih logističkih centara Wildberriesa.

though an attack on the refinery itself has not been confirmed.



Meanwhile, Moscow Mayor Sobyanin claims that 82 drones have already been shot down 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/lzllUPyT3c — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 18, 2026

Informacije o žrtvama i dalje pristižu

Iako moskovski gradonačelnik Sobjanin nije odmah izvijestio o žrtvama, guverner Vorobjov potvrdio je smrt 83-godišnjeg muškarca u Ramenskom okrugu, gdje se dron srušio na stambeni objekt. Ruski lokalni dužnosnici izvijestili su o ukupno devet poginulih i 23 ozlijeđenih u ukrajinskim napadima diljem Rusije u posljednja 24 sata, uključujući žrtve u regijama Belgorod i Rostov. Napadi na dubinu ruskog teritorija postali su sve češći, pokazujući rastuće sposobnosti ukrajinske industrije dronova. Istovremeno, Rusija je nastavila sa svojim udarima na ukrajinske gradove, a u napadima na Kijev, Krivi Rih i Sumi također je bilo žrtava.

*uz korištenje AI-ja