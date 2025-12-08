Obavijesti

NA METI KRITIKA

VIDEO Ruska influencerica vakuumirala sina u vrećicu: 'Pa što bi moglo poći po zlu?'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Majka influencerica šokirala svijet! Saparina stavila sina u vakuumsku vreću, kritike pljušte. "Što bi moglo poći po zlu?" pitala je. Ljudi zgroženi, traže kazne i pravdu

Ruska influencerica Anna Saparina, poznata po sadržajima o roditeljstvu, našla se na meti oštrih kritika i mogućih kaznenih prijava nakon što je na društvenim mrežama objavila uznemirujući video u kojem svog malog sina stavlja u plastičnu vakuumsku vrećicu.

U 47 sekundi dugoj snimci objavljenoj 7. prosinca, 36-godišnja blogerica iz Saratova prikazuje dječaka, starog između četiri i šest godina, kako ulazi u veliku prozirnu vreću za pohranu. Zatim usisivačem izvlači zrak iz vrećice, čime plastika počinje stezati oko djetetova tijela. Tijekom snimke dječak je vidno prestrašen, maše rukama i panično doziva majku.

Iako je video naknadno uklonjen s njezinih profila, brzo se proširio po društvenim mrežama izazvavši val osude.

Nakon što je usisivač isključila i otvorila vrećicu, Saparina je pokušala situaciju prikazati kao bezopasnu i šaljivu, uz opis videa u kojem je napisala: “Prekinuti dovod kisika na nekoliko sekundi – što bi moglo poći po zlu? Šalim se, sve je sigurno i zabavno!”

Reakcije javnosti bile su vrlo kritične. Mnogi su korisnici društvenih mreža takav čin nazvali oblikom psihičkog i fizičkog zlostavljanja prikrivenog kao “zabavni sadržaj”. Pozvani su nadležni organi da pokrenu istragu i kazneno procesuiraju influencericu, piše TVP.

Stručnjaci su upozorili da ovakve vratolomije mogu biti iznimno opasne. Prema pedijatrijskim istraživanjima, uključujući podatke Američke akademije za pedijatriju, vakuumsko zatvaranje djeteta u ograničenom prostoru može uzrokovati nagli pad razine kisika u krvi i nakupljanje ugljikova dioksida. To može dovesti do hipoksije, ozbiljnog stanja koje može imati trajne posljedice, osobito kod djece čiji su kapacitet pluća manji, a metabolizam brži.

