VIDEO Ruski online div opet na meti ukrajinskih udara, devet mrtvih u napadima dronovima

Ukrajinski napadi dronovima u nedjelju su usmrtili najmanje devet osoba u Rusiji, pri čemu je ponovno jedna od meta bio maloprodajni div Wildberries. Istovremeno, u ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje petero ljudi, potvrdili su dužnosnici obiju zemalja, nastavljajući smrtonosnu eskalaciju sukoba.

Smrtonosna nedjelja s obje strane granice

Prema izvješćima, ukrajinski dronovi pogodili su više ciljeva duboko unutar ruskog teritorija. U napadu na rusku regiju Udmurtiju poginule su tri osobe, a dvije su ozlijeđene, izjavila je vršiteljica dužnosti guvernera Olga Abramova. U pograničnoj regiji Belgorod također su zabilježene tri žrtve i pet ozlijeđenih, izvijestio je lokalni krizni stožer. Jedan od napada u Belgorodu dogodio se neposredno uz dječje igralište, gdje je poginulo jedno dijete, a dvoje je ozlijeđeno. Dodatne dvije žrtve zabilježene su u gradu Engelsu u Saratovskoj regiji, nakon što je pogođena stambena zgrada.

S druge strane, ruski udari odnijeli su živote u Ukrajini. Dvije su osobe poginule u istočnoj regiji Dnjepropetrovsk, dok je po najmanje jedna žrtva zabilježena u južnim regijama Zaporižja i Herson, priopćile su regionalne vlasti. U odvojenom napadu uništen je poštanski terminal u sjevernoj Harkivskoj regiji, pri čemu je život izgubio jedan zaposlenik, potvrdila je poštanska tvrtka Nova Pošta. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom noći oborilo 635 ukrajinskih dronova.

Wildberries kao ključna meta ukrajinskih snaga

❗️ A Wildberries warehouse in Russia’s Vladimir region is under drone attack



UAVs are targeting a logistics center near the village of Khryastovo in the Sobinsky district. pic.twitter.com/E2DBnzGTSm — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Jedan od najznačajnijih napada bio je usmjeren na skladište tvrtke Wildberries u regiji Samara, oko 800 kilometara udaljeno od najbližih ukrajinskih vojnih položaja. Guverner Vjačeslav Fedoriščev potvrdio je da je napad izazvao požar, ali da nije bilo žrtava. Ovo je samo posljednji u nizu udara na objekte najvećeg ruskog internetskog trgovca, kojeg se često opisuje kao "ruski Amazon".

Od 18. srpnja ukrajinske snage ciljale su desetak lokacija Wildberriesa, nastojeći poremetiti poslovanje tvrtke koja predstavlja ključan dio ruskog potrošačkog gospodarstva. Kijev tvrdi da se postrojenja tvrtke koriste za opskrbu ruske vojske opremom i tehničkim komponentama, što Kremlj negira. Napadima na ovu tvrtku, koja ostvaruje prihod veći od dva posto ruskog BDP-a, Ukrajina nastoji potkopati ruske ratne napore i omogućiti ruskim građanima da osjete posljedice invazije. Ovi udari već su imali značajan ekonomski učinak, a Kremlj je priznao da će možda morati financijski podržati tvrtku koja je izgubila deset posto svojih skladišnih kapaciteta.

💥 Another day, another massive Russian logistics hub in flames.



Ukrainian drones hit Wildberries’ mega-warehouse (171,900 m²) in Vladimir Oblast. Ukraine's long-range campaign is crippling the backbones of Russia's war effort one warehouse at a time. pic.twitter.com/ySauoNMbpT — UNITED24 Media (@United24media) August 3, 2026

Proširenje sukoba i međunarodne akcije

Osim napada na civilnu i gospodarsku infrastrukturu, ukrajinska vojska izvijestila je da je u nedjelju napala i rafineriju nafte u Saratovu te vojnu zračnu bazu Engels, izazvavši požare na obje lokacije. Također su naveli da su pogodili skladište nafte u zapadnoj regiji Kaluga. Rusko ministarstvo obrane sa svoje je strane priopćilo da su njihove snage gađale infrastrukturu i dva plovila s vojnim teretom u ukrajinskoj luci Mikolajiv.

Istovremeno, na Mediteranu je pomorska misija Europske unije pod vodstvom Italije presrela i ukrcala se na tanker koji pripada takozvanoj ruskoj "floti iz sjene". Prema pisanju The Guardiana, radi se o drugoj takvoj operaciji u manje od dva tjedna, što ukazuje na pojačani nadzor plovila za koja se sumnja da pomažu Moskvi u zaobilaženju sankcija na naftu. Talijansko ministarstvo obrane navelo je da je tanker Toa Payoh, koji podliježe sankcijama EU, presretnut zapadno od sicilijanskog otoka Pantelleria dok je plovio iz Benina prema Istanbulu. Izvor upoznat s operacijom rekao je da je plovilo tek prošlog tjedna promijenilo registraciju i počelo ploviti pod zastavom Kameruna.

*uz korištenje AI-ja