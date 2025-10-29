VIDEO Ruski vojnici u potpunoj blokadi: Ukrajinci srušili branu, voda nekontrolirano teče...

Ukrajinske snage izvele su snažan napad dronovima na branu Belgorodskog akumulacijskog jezera, na ruskoj strani granice, izazvavši velike poplave koje su prema izvješćima odsjekle više ruskih jedinica koje su prešle rijeku Siverski Donjec u blizini grada Vovčanska u Harkivskoj oblasti.

Prema navodima 16. ukrajinskog armijskog korpusa, udar je ozbiljno oštetio branu važnog vodnog rezervoara sjeverno od ukrajinske granice, zbog čega se voda izlila i potopila rovove te bunkere ruskih postrojbi na ukrajinskom teritoriju.

- Neprijateljska logistika postaje znatno složenija, a jedinice koje su prešle Siverski Donjec sada su odsječene od svojih glavnih snaga - naveli su iz korpusa.

Ukrajinski zapovjednik bespilotnih snaga pukovnik Robert Brovdi, poznat kao Madyar, potvrdio je da su dronovi pogodili branu tijekom vikenda. „Belgordski rezervoar danas je puknuo. Od trenutka ‘magičnog udarca’ razina vode pala je za gotovo metar“, napisao je Brovdi na društvenim mrežama.

Ruske vlasti potvrdile su napad i proglasile izvanredno stanje u Belgorodskoj oblasti. Guverner Vjačeslav Gladkov upozorio je stanovnike pograničnih naselja Šebekino i Bezljudovka na mogućnost daljnjeg poplavljivanja. „Ako se brana dodatno uruši, poplava bi mogla zahvatiti nizinska područja u kojima živi oko tisuću ljudi“, izjavio je Gladkov, dodajući da je pokrenut plan sanacije i privremenog zbrinjavanja stanovništva.

Na proruskim Telegram kanalima i u ruskim medijima objavljene su snimke poplavljenih rovova i vozila zaglavljenih u blatu, dok BBC i The War Zone potvrđuju autentičnost dijela objavljenih materijala. Poplave su, prema analitičarima, poremetile ruske opskrbne linije i znatno otežale kretanje postrojbi prema Vovčansku, jednom od ključnih žarišta borbi na sjeveru Ukrajine.

Napad na branu dio je šire ukrajinske kampanje usmjerene na rusku vojnu i industrijsku infrastrukturu. Posljednjih tjedana Ukrajina je izvela više napada na tvornice baruta, eksploziva i naftne rafinerije u Rusiji, a prema priopćenju ukrajinskog Glavnog stožera, u operacijama su korišteni i britanski projektili Storm Shadow.

Iako se točni razmjeri štete još procjenjuju, analitičari ističu da je riječ o jednom od najznačajnijih ukrajinskih udara unutar ruskog teritorija od početka invazije. Napad je, osim vojnog, imao i simboličan učinak, pokazavši ranjivost ruske infrastrukture u pograničnim područjima.