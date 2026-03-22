VIDEO S 1.6 promila sjela za volan: Vrludala splitskom ulicom, policija pronašla ženu

Društvenim mrežama širi se snimka pijane žene koja u autu 'vrluda' magistralom koja vodi iz Kaštela prema Splitu. U jednom trenutku se čak i zabija i rubnik. Policija je odmah po dojavi izašla na teren, pronašla ženu i isključila je iz prometa.

Splitsko-dalmatinska policija odgovorila je Dalmatinskom portalu na upit te su rekli kako je vozačica je alkotestirana. Imala je 1,6 promila alkohola u krvi.

- Isključena je iz prometa. Izdana joj je privremena zabrana upravljanja vozilom te joj je zbog opasnosti da bi mogla nastaviti s činjenjem prekršaja određeno zadržavanje u policijskoj postaji. Provest će se istraživanje zbog počinjenih prometnih prekršaja - naveli su iz policije.