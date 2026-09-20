Sabina Vlaović postala je prva žena na čelu Nove Gradiške nakon što je osvojila značajnu podršku birača na nedavnim izborima, čime je obilježila povijesni trenutak za ovaj grad i Brodsko-posavsku županiju.
NESLUŽBENI REZULTATI
VIDEO Sabina Vlaović pobijedila u Novoj Gradiški, pogledajte kako se slavilo u stožeru
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Sabina Vlaović osvojila je oko 56 posto glasova na izborima za gradonačelnicu Nove Gradiške te uvjerljivo pobijedila protukandidata Brunu Bušića, prema neslužbenim rezultatima, javlja Plusportal.
Time je Vlaović postala prva žena na čelu Nove Gradiške, ali i prva gradonačelnica jednog grada u Brodsko-posavskoj županiji.
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Na izborima je nastupila kao nezavisna kandidatkinja, dok je HDZ u proteklih 490 dana za gradonačelničku funkciju ponudio trojicu svojih kandidata.
Vlaović je nasljednica Vinka Grgića, koji je ranije obnašao dužnost gradonačelnika Nove Gradiške.
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