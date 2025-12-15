VIDEO SDP-ovka Marija Lugarić rasplakala se u Saboru tijekom govora o femicidu: 'Ne štite ih'

Saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) poručila je u ponedjeljak kako femicid mora biti spriječen, "zašto što može", i kako ubijanje žena mora prestati, podsjetivši da je ovaj vikend ubijena još jedna žena, četvrta u 15 dana, 19. ove godine.

- Ubijena je još jedna žena, ubio ju je vlastiti muž. Ona je četvrta ubijena žena u posljednjih 15 dana i 19. ubijena žena ove godine. Uz ove četiri ubijene žene u posljednjih 15 dana, još dvije je pokušala ubiti njoj bliska muška osoba. Hrvatsko društvo, koje nažalost tolerira mizoginiju, naše društvo u kojemu je neravnopravnost muškaraca i žena za jedan dio ljudi normalna i poželjna, društvo u kojem je nasilje rješavanje problema, društvo u kojem ubojstva opravdavamo alkoholom i teškim obiteljskim odnosima nije društvo koje štiti žene - rekla je Lugarić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:48 Marija Lugarić | Video: Internet TV Hrvatskoga sabora

Kazala je i kako institucije koje ne reagiraju na vrijeme, koje na femicid gledaju kao na izolirani incident, i politika koja nema sustavna rješenja, nije politika koja štiti žene.

- Jer znate kada napišemo da je on nju ubio pod utjecajem alkohola mi onda relativiziramo to ubojstvo. Kada napišemo da je on bio dobar čovjek i susjed, relativiziramo činjenicu da je ubio vlastitu ženu. Institucije koje ne reagiraju na vrijeme, koje na femicid gledaju kao izolirani incident i politika koja nema sustavna rješenja nije politika koja štiti žene.

- Femicid mora biti spriječen, zato što može. Ubijanje žena mora prestati. Danas žene u Hrvatskoj doživljavaju različite oblike nasilja. Svake godine nekoliko tisuća prijava za nasilje u obitelji uključuje žene kao žrtve. Ovaj dobar čovjek, koji se vratio iz Njemačke, kupio je namještaj za djecu prije nego što je ubio svoju ženu. Imao je 4 kaznene prijave za nasilje u obitelji i dvije prekršajne. Taj čovjek koji je ubio vlastitu ženu, za njega susjedi i načelnik općine kažu da su bili dobri ljudi. Da se samo ponekad čula svađa iz te kuće. Za tu obitelj je zavod za socijalnu skrb rekao da su primijetili poboljšanje pa su malo smanjili mjere. Moramo shvatiti da okidači femicida postoje. I da svako to nasilje i ubojstvo može biti spriječeno. Čovjek koji ima 4 kaznene prijave za nasilje u obitelji ne može šetati sa pištoljem .- zaključila je.