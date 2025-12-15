Obavijesti

News

Komentari 3
19. UBIJENA ŽENA OVE GODINE

VIDEO SDP-ovka Marija Lugarić rasplakala se u Saboru tijekom govora o femicidu: 'Ne štite ih'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO SDP-ovka Marija Lugarić rasplakala se u Saboru tijekom govora o femicidu: 'Ne štite ih'
Foto: youtube/screenshot

Kazala je i kako institucije koje ne reagiraju na vrijeme, koje na femicid gledaju kao na izolirani incident, i politika koja nema sustavna rješenja, nije politika koja štiti žene

Saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) poručila je u ponedjeljak kako femicid mora biti spriječen, "zašto što može", i kako ubijanje žena mora prestati, podsjetivši da je ovaj vikend ubijena još jedna žena, četvrta u 15 dana, 19. ove godine.

- Ubijena je još jedna žena, ubio ju je vlastiti muž. Ona je četvrta ubijena žena u posljednjih 15 dana i 19. ubijena žena ove godine. Uz ove četiri ubijene žene u posljednjih 15 dana, još dvije je pokušala ubiti njoj bliska muška osoba. Hrvatsko društvo, koje nažalost tolerira mizoginiju, naše društvo u kojemu je neravnopravnost muškaraca i žena za jedan dio ljudi normalna i poželjna, društvo u kojem je nasilje rješavanje problema, društvo u kojem ubojstva opravdavamo alkoholom i teškim obiteljskim odnosima nije društvo koje štiti žene - rekla je Lugarić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Marija Lugarić 04:48
Marija Lugarić | Video: Internet TV Hrvatskoga sabora

Kazala je i kako institucije koje ne reagiraju na vrijeme, koje na femicid gledaju kao na izolirani incident, i politika koja nema sustavna rješenja, nije politika koja štiti žene.

PRIKUPLJAJU POTPISE U dva tjedna ubijene četiri žene. Zastupnici Možemo! traže povjerenstvo za femicid
U dva tjedna ubijene četiri žene. Zastupnici Možemo! traže povjerenstvo za femicid

- Jer znate kada napišemo da je on nju ubio pod utjecajem alkohola mi onda relativiziramo to ubojstvo. Kada napišemo da je on bio dobar čovjek i susjed, relativiziramo činjenicu da je ubio vlastitu ženu. Institucije koje ne reagiraju na vrijeme, koje na femicid gledaju kao izolirani incident i politika koja nema sustavna rješenja nije politika koja štiti žene.

- Femicid mora biti spriječen, zato što može. Ubijanje žena mora prestati. Danas žene u Hrvatskoj doživljavaju različite oblike nasilja. Svake godine nekoliko tisuća prijava za nasilje u obitelji uključuje žene kao žrtve. Ovaj dobar čovjek, koji se vratio iz Njemačke, kupio je namještaj za djecu prije nego što je ubio svoju ženu. Imao je 4 kaznene prijave za nasilje u obitelji i dvije prekršajne. Taj čovjek koji je ubio vlastitu ženu, za njega susjedi i načelnik općine kažu da su bili dobri ljudi. Da se samo ponekad čula svađa iz te kuće. Za tu obitelj je zavod za socijalnu skrb rekao da su primijetili poboljšanje pa su malo smanjili mjere. Moramo shvatiti da okidači femicida postoje. I da svako to nasilje i ubojstvo može biti spriječeno. Čovjek koji ima 4 kaznene prijave za nasilje u obitelji ne može šetati sa pištoljem .- zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.
FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura
LUKSUZ PODNO VELEBITA

FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025