VIDEO Seksi influencerica javno prozvala Putina: 'Vladimire Vladimiroviču, ljudi vas se boje'

Ona ne nosi uniformu niti ima pristup hodnicima moći u Kremlju, ali ima 13 milijuna pratitelja na Instagramu, društvenoj mreži zabranjenoj u Rusiji. "Vladimire Vladimiroviču, ljudi vas se boje", započinje Viktoria Bonya u jednoj od svojih nedavnih objava, u iznenađujuće izravnom obraćanju predsjedniku Vladimiru Putinu.

"Između nas, običnih ljudi, i vas postoji nepremostiv zid, i želim ga srušiti. Nijedan guverner vam to neće reći jer vas se boje", nastavlja ona. Bivša sudionica realityja "Dom-2" (ruske verzije Big Brothera) i simbol luksuza, koja danas živi u inozemstvu, utjelovljuje stil života o kojem sanjaju milijuni ruskih građana, a koji si može priuštiti tek elita, prenosi El Pais.

No Bonya nije jedina koja se obraća Putinu. Posljednjih dana i drugi ruski influenceri, kao i kompanije poput "Vkusno i Tochka", lanca koji je preuzeo restorane McDonald’sa, prekinuli su šutnju te uputili kritike i prijedloge predsjedniku. Presudna kap, čini se, nije bila invazija na Ukrajinu, nego internetska blokada. Istodobno, oporba sumnja da je ovaj fenomen zapravo odraz borbe za moć među različitim frakcijama unutar sustava.

Pjevačica i voditeljica Aiza također se pridružila valu kritike. "Možete li misliti na ljude koji pate, koji su na rubu katastrofe? Molim vas, koliko to može koštati? Koliko novca zastupnici Državne dume moraju ukrasti da bi im bilo dovoljno?" pita u jednom videu upućenom Putinu. "Iskreno se nadam da naš predsjednik zaista nije svjestan ovoga."

U staroj ruskoj tradiciji, poznate osobe oslobađaju Putina odgovornosti ponavljajući frazu prisutnu u slavenskoj književnosti stoljećima: "Kad bi car samo znao!" Ovakvo "pranje" imidža dolazi u trenutku kada popularnost ruskog predsjednika opada zbog ekonomske krize i ograničenja interneta. Prema podacima centra za istraživanje javnog mnijenja VTSIOM, Putinov rejting pao je na najnižu razinu od početka rata - i dalje iznosi visokih 67,8 %, ali je prvi put pao ispod 70 %.

Zanimljivo je da se u tim videima ne spominju kontinuirana bombardiranja ukrajinskih gradova, teškoće u ruskim pograničnim regijama poput Belgoroda, uhićenja oporbenih figura ili golemi troškovi rata dok se dio stanovništva bori za osnovnu egzistenciju. Prosvjedi su izbili tek kada je vlast zadirala u posljednji "balon slobode" - društvene mreže.

Unatoč tome, kritike su postale viralne i predstavljaju jedan od rijetkih otvorenih sukoba s Kremljem iz apolitičnih dijelova društva nakon represije nad antiratnim prosvjedima 2022. godine. Od tada je civilno društvo uglavnom šutjelo, uz rijetke iznimke poput supruga vojnika koje su tražile povratak svojih muževa kući.

Na ultranacionalističkoj sceni također vlada tišina od smrti vođe Wagnerove skupine Yevgeny Prigozhin 2023. Oni koji su se usudili govoriti snosili su posljedice - primjerice, vojni bloger Ilija Remeslo prisilno je smješten u psihijatrijsku ustanovu zbog kritike vođenja rata.

Bonya, Aiza i druge poznate osobe poput Ide Galič i Ekaterine Gordon koriste odmjeren ton, kriveći vlasti što Putina ne informiraju pravilno. Istodobno izbjegavaju spominjanje invazije na Ukrajinu kao ključnog problema, iako je Bonya ranije sankcije Rusiji nazvala "genocidom".

Internetska blokada jedan je od pet problema koje Bonya ističe. Ostali uključuju masovno ubijanje stoke u regiji Novosibirsk (navodno zbog bolesti koje vlasti nisu dokazale), poplave, ekološke probleme poput izlijevanja nafte iz dvaju tankera potonulih u Crnom moru 2024., kao i nove propise koji dopuštaju lov na ugrožene vrste. "Ove godine neće biti sezone kupanja. Lažu nas", tvrdi.

Pukotine u eliti

Ruska oporba raspravlja jesu li ove kritike iskrene ili ih potiče jedna frakcija unutar Kremlja, političko krilo koje predvodi Sergey Kiriyenko, kako bi oslabilo drugu, Federalnu službu sigurnosti (FSB), u borbi za kontrolu nad državnim aparatima. Za Kirijenka, čija je zadaća uvjeriti Putina da ga narod obožava, Telegram je ključan alat, pa je njegovo ograničavanje, koje provodi FSB, strateška pogreška.

Politolog Ivan Preobraženski smatra da koordinirana poruka ("Putin ne zna što se događa", "dužnosnici skrivaju istinu") sugerira da su influenceri dobili upute iz Kremlja. "Što god bili ciljevi, dobrobit običnih ljudi NIJE među njima", upozorava.

Sličan stav dijeli i Ivan Ždanov, bivši direktor Zaklade za borbu protiv korupcije pokojnog disidenta Alexei Navalny.

S druge strane, oporbena političarka Ljubov Sobol odbacuje teoriju o koordinaciji: "Ne slažem se da su Bonya i Aiza dobile zadatak iz Kremlja. Obje su temperamentne i žive izvan zemlje. Ne znam vjeruju li da Putin nije informiran ili samo koriste najsigurniji oblik protesta, ali već i spominjanje njegovog imena u ovom kontekstu je korak naprijed."

U svom videu Bonya upozorava da vlast "stišće ljude poput opruge" i da bi ona jednog dana mogla puknuti. "Ljudi pretražuju kako napustiti Rusiju", kaže, ali istodobno naglašava lojalnost: "Volim svoju zemlju, neću je izdati. Nisam opozicija."

Život u inozemstvu nosi rizik da se možda nikada neće moći vratiti. Već u ožujku kritizirala je vlast u razgovoru s pjevačicom Sati Kazanovom, koja je objasnila zašto umjetnici šute: "Imamo obitelji i roditelje." Bonya je odgovorila: "Kad su sva prava prekršena i nema druge opcije, ljudi se moraju boriti."

Kontroverzni zastupnik Vitaly Milonov nazvao ju je "prostitutkom iz Dubaija" i pozvao na povratak u Rusiju, na što je ona odgovorila da razmatra kolektivnu tužbu.

Šira pobuna zbog interneta

Lanac Vkusno i Tochka također je kritizirao vlast, ističući da su građani prikupili više od 500 milijuna rubalja za žrtve poplava putem "zabranjenih" društvenih mreža. Ruske vlasti su 2022. zabranile Instagram, Facebook i Twitter, a nedavno ograničile i WhatsApp te Telegram.

"Istodobno se troše deseci milijardi rubalja na blokiranje i ušutkavanje mreža", upozoravaju iz kompanije.

Čak se i satelitska stranka Kremlja, "Novi ljudi", suprotstavila internetskim restrikcijama nudeći besplatan Wi-Fi građanima. U pozadini svega leži strah političkog krila vlasti da bi nezadovoljstvo moglo ojačati Komunističku partiju Rusije - koja vidi povijesnu priliku za povratak nakon desetljeća podređenosti putinizmu.