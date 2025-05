VIDEO Selak Raspudić o otpadu, savezima i drugom krugu: 'Tomašević je itekako pobjediv!'

U izbornoj emisiji 24sata gostovala je Marija Selak Raspudić, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba ispred svoje nezavisne liste. Donosimo glavne naglaske...

Kampanju je obilježilo Tomaševićevo izbjegavanje sučeljavanja. Kako na to gledate?

Mislim da jednako kao i većina građana. Nemam dileme da ćemo se susresti u drugom krugu, tako da ću mu moći reći sve što smatram da treba čuti. Kad se sretne s osobom koja ne pripada starim strukturama niti HDZ-u, mislim da će morati konačno početi razgovarati o svom programu i o svojim rezultatima. Zanimljivo je pratiti kako se ljudi mijenjaju kroz politički put i koliko je postao proturječan sam sa sobom u odnosu što je prethodno tvrdio o sučeljavanjima i danas kad je u poziciji moći. To sigurno nije dobra poruka i izraz je straha.

Što mislite koji je razlog tome? Koje su vaše glavne zamjerke na njegov mandat u protekle četiri godine?

Vjerojatno ne želi uopće otvarati mogućnost da ga netko kritizira jer nije siguran kako bi se s time nosio. Međutim, i dalje to je loša poruka. Ako ste vi taj, ako ste glavni, trebate stati pred te nedorasle kandidate, kako nas on vidi, i demonstrirati svoju moć. Mi se ne sučeljavamo jedni zbog drugih, nego zbog građana. Taj minimum demokratskog standarda svi bismo trebali poštovati. Moje glavne zamjerke na mandat Tomislava Tomaševića su one građanske, komunalne prirode. U njegovu mandatu grad nije postao sređenije mjesto za život. Prometni kaos se potencirao, smeće se ne odvozi dovoljno često. I to je možda temelj koji je i mene motivirao da izađem na nove izbore s mnogim ljudima iz moje ulice. Svi živimo isti zagrebački život i s njim grad ne izgleda bolje.

Zagreb: Marija Selak Raspudić u studiju 24sata | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Rekli ste da se vidite u drugom krugu. Jeste li radili ankete?

Ne bih potencirala neke svoje ankete, držimo se onih koje su objavljene javno i koje nismo mi naručivali. Zadnja IPSOS-ova anketa pokazuje da bih u drugom krugu imala 42 posto, a Tomislav Tomašević 47 posto, što znači da je to u sferi statističke pogreške i što zapravo razbija onu predrasudu da je on nepobjediv. Itekako je pobjediv, samo ovisno s kime će se susresti u drugom krugu. Međutim, isto tako ne bih ni fetišizirala te iste ankete, premda mi u ovoj situaciji posljednje dvije različite ankete idu u prilog.

Po čemu se vi razlikujete od protukandidata? Zašto mislite da ste pravi izbor?

S jedne strane imamo dva bivša Bandićeva pročelnika, dva Bandićeva šefa Gradske skupštine i jednog Bandićeva koalicijskog partnera. Svi drugi protukandidati su s Bandićem upravljali Zagrebom. Način na koji su oni to radili rezultirao je time da je Tomislav Tomašević postao gradonačelnik premda nije bio kompetentan za tu funkciju. Ja nikad nisam upravljala gradom s Bandićem i mislim da je to ono temeljno, što me uočljivo razlikuje od svih drugih protukandidata. Ušla sam u rizik i sama izašla na ove izbore, zato što smatram da doista Zagrebu treba politička promjena i da neki novi ljudi trebaju dobiti priliku, dok su oni izašli često u neprincipijelnim ili neobičnim koalicijama. Odbila sam sve moguće koalicije, a poziva je bilo napretek.

Tko vam je nudio saveze?

Ne mislim da je to sad kulturno govoriti, ali mnogi koji su završili u savezu s Davorom Bernardićem prvo su se nudili meni. Odlučila sam se na možda riskantniji put iako bi savezi bili financijski sigurniji i imala bih bolju infrastrukturnu potporu, ali bez rizika nikad novi ljudi ne bi dobili priliku u politici niti možemo rehabilitirati našu političku scenu.

Rekli ste što zamjerate Tomaševiću, ima li nešto što je dobro napravio?

Dobro je što se išlo u proces stabilizacije financija, ali i tu ima prostora za nešto što je moglo biti bolje. Smatram da se financije ne trebaju stabilizirati na uštrb kvalitete usluge građana i tu smatram da nije trebalo biti kompromisa. Otpad se počeo odvoziti jednom tjednom što znači da je dvostruko skuplja cijena komunalnih usluga, a to je elementarna usluga koju građani očekuju. Isto tako, očekujem da mi ne smrdi ispred zgrade, što će se dolaskom toplijeg vremena potencirati i itekako ćemo osjećati da se otpad ne odvozi dovoljno redovito.

Zagreb: Marija Selak Raspudić održala je konferenciju za medije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ako biste došli u poziciju gradonačelnice, koje su odluke koje biste prve ukinuli?

Naplata parkiranja nedjeljom. Moj načelni politički stav je da ne možete nešto dodatno naplaćivati ako niste ostvarili dodatnu vrijednost. Prvo morate stvoriti parkirna mjesta da biste ih mogli dodatno naplaćivati. Treba ukinuti i blokovsko parkiranje jer se stvorio sustav dodatnog nameta koji nije se pokazao efikasnim u praksi i naišao je na opravdane kritike građana. Treći je sustav plavih vrećica jer su naši građani u nejednakoj poziciji, i oni koji ih koriste i oni koji ih ne koriste. To su tri stvari koje su dobro poznate i za koje smatram da bi ih se moglo odmah mijenjati na korist naših građana. Premda, naravno, iz ove pozicije je puno lakše obećavati nego nekome kad dođe na vlast. Svjesna sam toga i tu treba biti fer.

Tomašević je prvo obećao pa shvatio da ne može u mandatu zatvoriti Jakuševac. Želi graditi Centar za gospodarenje otpada u Resniku. Kako na to gledate?

Ono što možda najviše zamjeram Tomaševiću nije činjenica da je obećavao da će zatvoriti Jakuševac. To je vrlo teško i ozbiljno obećanje, ali možda nije znao kakva je situacija dok nije došao na vlast. No ovo što sad čini, najavljuje otvaranje centara za gospodarenje otpadom u sljedeće četiri godine, a sva iskustva pokazuju da to nije moguće realizirati u tom roku. Ovo nije prvi centar za gospodarenje otpadom na razini Hrvatske. To je nešto što mu se ne može oprostiti, direktno i svjesno obmanjivanje građana s pozicije moći. Neće se otvoriti centar za gospodarenje otpadom u sljedeće četiri godine i katastrofa je što se s građanima ne razgovara otvoreno i iskreno te što se ne traži rješenje koje je realno i provedivo.

Koja je vaša ideja za rješavanje pitanja otpada?

Poučena iskustvom aktualnoga gradonačelnika bila bih jako oprezna izlijetati s konkretnim rješenjem. Pričekala bih da dobijem na stol studiju utjecaja na okoliš i sve ostalo što utječe na odluku. Sigurno je da se ide u smjeru centra za gospodarenje otpadom jer je to država odlučila. Ako me građani izaberu, ono što im sigurno obećavam jest da ću odmah olakšati život onima koji žive na Jakuševcu, a onda se to pitanje, nakon što struka kaže svoje, može rješavati referendumom ili nekim drugim demokratskim mehanizmom.

Osim bitke za gradonačelničku funkciju, vodi se i ona za Gradsku skupštinu. Tko bi vam bili partneri u slučaju da pobijedite Tomaševića? S jedne strane imamo HDZ i Bandićev kadar, s druge Možemo! i SDP. Nema tu, rekla bih, previše sreće za vas.

Nema previše sreće na razini Zagreba, osim ako građani ne odluče drugačije na izborima. Za sada se uzdam u to da će nam građani dati što veće povjerenje. Uvijek sam bila politički dosljedna i nastavit ću tako i dalje, jer me ne veže interes, nego ljude koje sam okupila veže volja da iskoriste svoju stručnost kako bi pomogli u upravljanju njihovim gradom.

Kad biste morali birati, Možemo! i SDP-u ili HDZ i Bandićeva ekipa?

Neću koalirati s Možemo!, ja sam to jasno rekla. Stala sam nasuprot Tomislavu Tomaševiću i bilo bi vrlo neozbiljno da želite koalirati s njime. Nikad svoju riječ nisam prekršila, neću to sigurno ni sad učiniti i tu sam potpuno jasna. Što će se dalje događati vidjet ćemo. Građani imaju priliku sve resetirati. Ništa nije zapisano u kamenu. Vidjeli smo različite napade, pokušaj bušenja moje liste baš zato što nikome ne pripadam, ali vjerujem da će građani na kraju donijeti ispravnu odluku. Onda ćemo se mi svi morati nositi s njihovim izborom.

Strahujete li od malog odaziva birača jer imamo iza sebe super izbornu godinu?

Ne da strahujem, nego to razumijem. Normalno je da su se umorili, a na mnogim razinama se ništa nije promijenilo. Međutim, moja poruka je sljedeća: Zagreb će uvijek biti naš grad. Nastavit ćemo živjeti u njemu i bez obzira na to koliko sam umorna od izbornih ciklusa, neću od njega politički odustati. I to nas treba potaknuti da se borimo iako je teško i ako smo razočarani ili frustrirani. To nije opravdanje da ikad odustanemo. Treba dignuti glavu i ako imamo ispravan cilj i ne biramo pogrešne metode nastaviti se boriti. U tom slučaju vjerujem da će na kraju sve sjesti na svoje.