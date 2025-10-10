VIDEO Pogledajte kako je potres jačine čak 7,6 pogodio Filipine!

Snažan potres magnitude od 7,6 po Richteru pogodio je južne Filipine. Najmanje jedna osoba je poginula, a vlasti još uvijek procjenjuju razmjere štete. Potres se dogodio u 9:43 sati po lokalnom vremenu, samo dva tjedna nakon razornog podrhtavanja na otoku Cebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:33 Potres magnitude 7,6 pogodio južne Filipine; tsunami upozorenja i u Indoneziji | Video: 24sata/Reuters

Epicentar potresa zabilježen je na moru, oko 62 kilometra jugoistočno od grada Manay u provinciji Davao Oriental, na relativno maloj dubini od 23 kilometra, prema podacima Filipinskog instituta za vulkanologiju i seizmologiju (PHIVOLCS). Američki geološki zavod (USGS) procijenio je dubinu na 58 kilometara, što ukazuje na uobičajene razlike u početnim mjerenjima.

Neposredno nakon potresa, PHIVOLCS je izdao upozorenje na "razorni tsunami s valovima opasnim po život", predviđajući valove više od jednog metra. Pacifički centar za upozorenje na tsunami (PTWC) sa sjedištem u Honoluluu upozorio je na moguće valove visine i do tri metra duž filipinske obale, te manje valove u Indoneziji i Palauu.

Vlasti su odmah naredile stanovnicima obalnih područja u šest provincija da se evakuiraju na viša područja.

- Pozivamo obalne zajednice da budu na oprezu i odmah se evakuiraju na povišeni teren do daljnjega - izjavio je Bernardo Rafaelito Alejandro IV, zamjenik administratora Ureda za civilnu obranu. Predsjednik Ferdinand Marcos Jr. naložio je svim relevantnim agencijama, uključujući vojsku i obalnu stražu, da pomognu u evakuaciji i pripremi operacije spašavanja i pružanja pomoći. U regiji Davao aktiviran je crveni alarm, najviša razina odgovora na katastrofe.

Foto: Profimedia

Iako se potpuni razmjeri štete još utvrđuju, potvrđena je najmanje jedna smrtna žrtva. Prema lokalnim dužnosnicima, 54-godišnja žena u gradu Mati poginula je kada se na nju srušio zid.

Svjedoci su opisali scene kaosa koje su uslijedile tijekom snažnog potresa.

- Vozio sam automobil kada se odjednom zaljuljao i vidio sam kako se električni vodovi divlje njišu. Ljudi su istrčavali iz kuća dok se tlo treslo. Imali smo potrese i prije, ali ovaj je bio najjači - rekao je Jun Saavedra, službenik za ublažavanje katastrofa u gradu Governor Generoso.

Foto: Francis Magbanua

U njegovom gradu najmanje 50 učenika srednje škole prevezeno je u bolnicu nakon što su se onesvijestili, osjetili vrtoglavicu ili zadobili modrice uslijed potresa. Diljem pogođenog područja zabilježene su pukotine na zgradama, uključujući škole i sveučilišta. Manja oštećenja pretrpjela je i međunarodna zračna luka u gradu Davao, no letovi nisu otkazani.

U mnogim gradovima i provincijama, uključujući Davao City i Iloilo City, obustavljena je nastava i rad u javnim ustanovama kako bi se omogućila inspekcija zgrada. Zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom te usporena internetska veza.

Otprilike dva sata nakon potresa, Pacifički centar za upozorenje na tsunami ukinuo je prijetnju. Iako su zabilježene manje fluktuacije razine mora, katastrofalni valovi su izostali. Najviši zabilježeni val u Indoneziji, u provinciji Sjeverni Sulawesi, iznosio je 17 centimetara.

Međutim, opasnost nije u potpunosti prošla. Regiju je nakon glavnog udara pogodilo više od stotinu naknadnih potresa, od kojih je najjači bio magnitude 5,9, zabilježen samo osam minuta nakon prvog. Seizmolozi upozoravaju da će se podrhtavanja nastaviti.