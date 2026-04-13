VIDEO Širi se snimka iz Zagreba! Tinejdžeri gađali aute jajima? Građani su sve prijavili policiji

Nekoliko čitatelja javilo nam se i poslalo snimke na kojem navodno grupa maloljetnika u zagrebačkoj Savici automobile gađa jajima. S vremenom se snimka počela širiti i društvenim mrežama, a ljudi su zgroženi.

Iako se prvo nagađalo da automobile gađaju kamenjem, navodno se ipak radi o jajima. Inače, snimke su prvotno objavljene na jednom TikTok profilu i na Youtube kanalu, ali kako su se snimke dalje širile društvenim mrežama, ti kanali na TikToku i Youtubeu su vrlo brzo ugašeni.

- Prijavljeno policiji, ali bilo bi dobro da prijavi više ljudi da se pokrenu - piše u objavi na Redditu gdje su ljudi komentirali ove snimke. Dijelili su i fotografije kako su sve prijavili policiji.

Upit vezano uz navedene snimke poslali smo i zagrebačkoj policiji, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.