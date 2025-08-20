NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...
DRAMA U SUKOŠANU PLUS+
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
Ulazak lokalnog nogometnog kluba u drugu ligu uvijek je razlog za slavlje, no to nije slučaj u Debeljaku jer teren koji klub koristi desetljećima je predmet spora. Nakon ulaska u viši rang, klubu trebaju i tribine, a prilikom pokušaja izgradnje u žlicu od bagera je sjela Tanja Meštrov, jedna od tri suvlasnice koja se više od 10 godina tuži s Općinom upravo zbog te zemlje.
