VIDEO SKORO K'O SHARKNADO Morski pas pliva kroz poplavljenu ulicu New Jerseyja

Snažna oluja koja je zahvatila sjeveroistočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država pretvorila je ulice obalnih gradova u vodene kanale. Među posljedicama razornog sjeveroistočnog vjetra našao se i jedan od najneobičnijih prizora u novijoj povijesti prirodnih katastrofa na tom području. Stanovnici Surf Cityja u New Jerseyju svjedočili su nevjerojatnoj sceni kada je morski pas snimljen kako mirno pliva kroz poplavljenu stambenu četvrt. Cijeli događaj odvio se usred kaosa koji je izazvalo snažno nevrijeme, ostavljajući brojne stanovnike u nevjerici.

Videozapis koji je iznimno brzo postao viralan na društvenim mrežama prikazuje prepoznatljivu leđnu peraju kako siječe mutnu vodu na Long Beach Islandu. Sve se dogodilo nakon što je snažna oluja potisnula vode obližnjeg zaljeva Barnegat duboko u ovo mirno obalno naselje, koje inače broji oko tisuću i tristo stanovnika. Bračni par snimio je životinju sa svog drvenog trijema, prateći u šoku kako pliva uz njihovu ogradu, ulazi ravno na prilaz kuće, a zatim se naglo okreće i nestaje pod površinom vode. Voda je u tom kritičnom trenutku dosezala dubinu od otprilike jedan metar, pretvarajući ceste u prava mala jezera.

​- Je li to mali morski pas? O moj bože, dolazi prema nama - čuje se glas šokirane žene na dramatičnoj snimci koju je nedugo zatim objavila lokalna televizijska mreža.

In the heavily flooded streets of Surf City, New Jersey, a shark was observed moving through the water, likely attempting to reach the ocean.. When the streets of New Jersey literally turn into an extension of the ocean.



A powerful storm has slammed the northeastern U.S.,… pic.twitter.com/coqLLx1Lp7 — concerned american (@biteme_suckas) September 28, 2026

Mnogi su promatrači na društvenim mrežama isprva pomislili da je riječ o još jednoj sofisticiranoj internetskoj prijevari. Naime, javnost je dobro upoznata s činjenicom da su lažne fotografije morskih pasa na autocestama godinama kružile mrežama nakon gotovo svake veće oluje, još od vremena uragana Irene. Ipak, lokalna postaja News 12 vrlo brzo je otklonila sve sumnje i službeno potvrdila autentičnost ovog nevjerojatnog događaja koji je obilježio vikend.

Iako prizor morskog psa u nečijem dvorištu asocira na napete scene iz holivudskih filmova katastrofe, morski biolozi i stručnjaci brzo su primirili zabrinutu javnost. Doktor Greg Skomal, iskusni istraživač morskih pasa koji radi za Odjel za morsko ribarstvo Massachusettsa, detaljno je analizirao spomenutu snimku. Pouzdano je potvrdio da se radi o takozvanom glatkom psu, vrsti koja je vrlo česta u tim priobalnim vodama. Riječ je o izrazito malom i za ljude potpuno bezopasnom morskom psu koji se u svom prirodnom staništu hrani isključivo rakovima i manjim ribama. Njegovo pojavljivanje na asfaltiranim ulicama isključivo je izravna posljedica ekstremnog podizanja razine mora zbog jakog vjetra.

Lokalne vlasti jasno su istaknule da morski psi ni u kojem slučaju ne predstavljaju glavnu prijetnju stanovništvu. Prava opasnost ležala je u samim uvjetima koje je donijela neumoljiva oluja. Nabujala voda donijela je brojne skrivene krhotine, dok su srušeni dalekovodi pod naponom predstavljali ogroman i smrtonosan rizik za svakoga tko bi se odlučio na hodanje kroz poplavljena područja. Guvernerka New Jerseyja Mikie Sherrill zbog izrazito teške situacije odmah je proglasila izvanredno stanje u osam pogođenih okruga, strogo upozoravajući sve građane da se drže podalje od poplavljenih prometnica i ostanu na sigurnom unutar svojih domova.

Razmjeri same oluje bili su uistinu zastrašujući i povijesni. Snažan sjeveroistočni vjetar donio je ekstremne vremenske uvjete diljem cijele regije, ostavljajući goleme materijalne štete. Razina vode u poznatom Atlantic Cityju dosegla je svoju apsolutno najvišu točku još od vremena razorne superoluje Sandy. Zabilježeni su razorni valovi visoki nevjerojatnih šest metara, dok su udari vjetra u samom Surf Cityju dosezali impresivnu brzinu od gotovo sto i dvadeset kilometara na sat, rušeći sve pred sobom.

First a shark, now a fox swimming through the floodwater in New Jersey



Definitely some unexpected guests to the neighborhood



Hope everyone stays safe!

pic.twitter.com/IOSnqFrphu — Defiant L’s (@DefiantLs) September 28, 2026

Oluja je ostavila ogromnu pustoš duž cijele istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, izravno pogodivši milijune ljudi u nekoliko saveznih država. Na samom vrhuncu ove nepogode, više od sto i trideset tisuća domova i poslovnih prostora ostalo je u potpunosti bez električne energije. Zračni i cestovni promet bio je u potpunom kolapsu, uz preko četiri stotine otkazanih komercijalnih letova, a velika zračna luka u Bostonu pretrpjela je daleko najveće logističke poremećaje. Nacionalna meteorološka služba izdala je niz ozbiljnih upozorenja na opasne morske struje i orkanske udare vjetra. Nažalost, zabilježen je i jedan tragičan smrtni slučaj u New Yorku, gdje je pedesetšestogodišnji radnik gradskih službi poginuo na mjestu kada se na njega srušilo golemo stablo u Brooklynu.

U obalnim gradovima poput Sea Brighta svaka nova plima donosila je svježi val teških poplava. Lokalni stanovnici su danima otežano gazili kroz prljavu vodu koja im je u nekim nižim četvrtima sezala čak do struka. Carole Ann Palmer, dugogodišnja vlasnica poznate trgovine ribičkom opremom u North Beach Havenu, opisala je ovu veliku poplavu kao uvjerljivo najgoru koju je doživjela u posljednjih deset godina. Njezina svakodnevica iznenada se pretvorila u pravu fizičku borbu s prirodom. Snažna vodena bujica potpuno je odnijela betonske prednje stepenice njezine kuće, a izjavila je kako je u šoku kroz prozor gledala susjede koji doslovno kajacima plove rutama koje su do jučer bile normalne ulice namijenjene automobilima.

A small shark was spotted swimming through a flooded residential street in Surf City, New Jersey, after a nor'easter brought coastal flooding to the Jersey Shore. pic.twitter.com/ypQaBehH6y — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 28, 2026

​- Uzimala bih jednog po jednog psa, pažljivo ih nosila preko ulice da obave nuždu na suhom tlu, a zatim se umorna vraćala nazad kroz hladnu vodu. Bio je to pravi fizički trening - opisala je svoju borbu Palmer.

Njezin susjed Bernard Dowd morao je oprezno gaziti kroz duboku i mutnu vodu kako bi uopće došao do ulaznih vrata svoje kuće, samo da bi zatekao cijeli podrum ispunjen vodom do samog vrha. Ipak, priznao je da su nova stroga pravila o obaveznom podizanju temelja kuća, koja su uvedena nedugo nakon katastrofalne oluje Sandy, spasila cijelo njihovo susjedstvo od potpune propasti. Dok su se uvjeti konačno počeli postupno smirivati, a Nacionalna meteorološka služba najavljivala željno iščekivani prestanak obilnih padalina, umorni mještani su tek započeli mukotrpan i dugotrajan proces procjene višemilijunske štete i detaljnog čišćenja ogromnih nanosa koje je ocean ostavio za sobom.

*uz pomoć AI-ja.