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VIDEO Slavonka Melisa izrekla je 'da' pod morem u Selcu: 'To je bio prijedlog matičarke...'

Piše Iva Tomas,

Melisa i Martin sudbonosno "da" prvo su izrekli na plaži pred obitelji i prijateljima, a zatim i pod morem, gdje su ih pratili samo oni najhrabriji, a bilo ih je petnaestak. Sve je trajalo 20-ak minuta, a hladnoća nije smetala