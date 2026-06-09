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Foto: PRIVATNA ARHIVA
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VIDEO Slavonka Melisa izrekla je 'da' pod morem u Selcu: 'To je bio prijedlog matičarke...'

Piše Iva Tomas,

Melisa i Martin sudbonosno "da" prvo su izrekli na plaži pred obitelji i prijateljima, a zatim i pod morem, gdje su ih pratili samo oni najhrabriji, a bilo ih je petnaestak. Sve je trajalo 20-ak minuta, a hladnoća nije smetala

"Ideja o vjenčanju ispod mora započela je još prije pet godina, kada smo na početku naše veze u Selcu upoznali matičarku Anju. Znala je koliko volimo more, koliko volimo roniti i rekla je da, ako se odlučimo vjenčati, to mora biti ispod mora i da će ona to rado odraditi. Prošle godine me Martin zaprosio i znali smo - to je to! Nije bilo upitno kako će naše vjenčanje izgledati. Sve drugo su bile sporedne opcije" - počinje nam priču Slavonka Melisa s austrijskom adresom, koja je sudbonosno "DA" Martinu izrekla ove subote, i to ispod mora u Selcu! 

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