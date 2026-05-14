VIDEO Snažna tuča zahvatila je Rijeku: 'Porazbijala mi je lozu'

Grmljavinsko nevrijeme i tuča prije nekih pola sata zahvatili su Rijeku, javlja nam naš čitatelj.

- Počelo je prije nekih pola sata, pada kiša, grmi i velika je tuča, porazbijala mi je lozu. Malo se smiri pa onda opet krene, tko zna što će biti do ujutro - govori nam čitatelj.

Na stranicama DHMZ-a izdano je žuto upozorenje zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena za Riječku regiju. Najjači udari vjetra iznosit će 65 km/h. Posebno bi se trebalo pripaziti u u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade, odnosno otvoreni tereni.

Subota će također biti pretežno oblačna s kišom koja će osobito u istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju se očekuje smanjenje naoblake, najprije na moru i sjeverozapadu, a još kiše moglo bi biti uglavnom na istoku. Vjetar će biti umjeren sjeverozapadni, a u nedjelju prema sjeveru i jak, na udare moguće i olujni. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak koji će krajem vikenda slabiti. Dnevna će temperatura od nedjelje biti u porastu.