Obavijesti

News

Komentari 1
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Snimao bijeg iz zgrade nakon potresa u Venezueli: Što se više spušta, sve je veći užas!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Snimao bijeg iz zgrade nakon potresa u Venezueli: Što se više spušta, sve je veći užas!
Foto: X/Screenshoot

Potresi su uzrokovali rušenje nekoliko zgrada u Caracasu, Trujillu, Carabobu, Aragui, Mirandi i La Guairi. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju desetke srušenih zgrada

Dva snažna potresa u četvrtak ujutro su pogodila Venezuelu. Potresi magnitude 7.2 i 7.5 po Richteru imali su epicentar sjeverozapadno od Montalbána, u saveznoj državi Carabobo, u središnjem dijelu zemlje. Privremena predsjednica Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje dok se ne procijeni šteta.

Američki geodetski zavod (USGS) navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan veliki broj žrtava i opsežna šteta, s 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerima.

UZNEMIRUJUĆE FOTO UŽASA Ljudi plaču nakon potresa, žene bježe s djecom, drugi kopaju po ruševinama
FOTO UŽASA Ljudi plaču nakon potresa, žene bježe s djecom, drugi kopaju po ruševinama

POGLEDAJTE VIDEO:


Potresi su uzrokovali rušenje nekoliko zgrada u Caracasu, Trujillu, Carabobu, Aragui, Mirandi i La Guairi. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju desetke srušenih zgrada.

Jednu od najčešće dijeljenih snimki nakon potresa koji su pogodili Venezuelu snimio je stanar koji silazi niz stepenice i otkriva sve veću štetu što se više približava prizemlju.

SNIMILE KAMERE VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli
VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli

Obalna savezna država La Guaira, koju je Rodríguez opisala kao "zonu katastrofe", najteže je pogođena potresima.

"Ovo je prava tragedija", rekla je privremena predsjednica prije nego što je izrazila sućut onima koji su izgubili najmilije. Službeni broj žrtava, 32 poginulih i 700 ozlijeđenih, još ne uključuje podatke iz La Guaire, pa se očekuje da će rasti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Milan Drača Lalo, koji je preminuo nakon tučnjave? Srbin i HDZ-ovac, maloljetni branitelj
STRAŠNO

Tko je Milan Drača Lalo, koji je preminuo nakon tučnjave? Srbin i HDZ-ovac, maloljetni branitelj

Nasmrt pretučeni Milan Drača Lalo deklarirao se kao Srbin, bio član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata te često javno iznosio svoje stavove...
STRAVA U ZADRU Muškarac je pretučen. Umro je u bolnici
UHITILI NAPADAČA

STRAVA U ZADRU Muškarac je pretučen. Umro je u bolnici

U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje, rekli su iz policija
MJESTO UŽASA U ZADRU Ovdje su se potukli u noći uz groblje. Jedan mrtav, drugi je uhićen!
FOTO/VIDEO

MJESTO UŽASA U ZADRU Ovdje su se potukli u noći uz groblje. Jedan mrtav, drugi je uhićen!

Policija je objavila kako je uhitila jednu osobu. 'U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026