VIDEO Snimao bijeg iz zgrade nakon potresa u Venezueli: Što se više spušta, sve je veći užas!

Dva snažna potresa u četvrtak ujutro su pogodila Venezuelu. Potresi magnitude 7.2 i 7.5 po Richteru imali su epicentar sjeverozapadno od Montalbána, u saveznoj državi Carabobo, u središnjem dijelu zemlje. Privremena predsjednica Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje dok se ne procijeni šteta.

Američki geodetski zavod (USGS) navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan veliki broj žrtava i opsežna šteta, s 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerima.

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Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos que azotaron Venezuela, se pueden ver como las escaleras están agrietadas. pic.twitter.com/PWcRqTq87I — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) June 25, 2026



Potresi su uzrokovali rušenje nekoliko zgrada u Caracasu, Trujillu, Carabobu, Aragui, Mirandi i La Guairi. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju desetke srušenih zgrada.

Jednu od najčešće dijeljenih snimki nakon potresa koji su pogodili Venezuelu snimio je stanar koji silazi niz stepenice i otkriva sve veću štetu što se više približava prizemlju.

Obalna savezna država La Guaira, koju je Rodríguez opisala kao "zonu katastrofe", najteže je pogođena potresima.

"Ovo je prava tragedija", rekla je privremena predsjednica prije nego što je izrazila sućut onima koji su izgubili najmilije. Službeni broj žrtava, 32 poginulih i 700 ozlijeđenih, još ne uključuje podatke iz La Guaire, pa se očekuje da će rasti.